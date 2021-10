Brooklyn Beckham gostovao je u "Today Showu" gdje je htio pokazati svoje kulinarske sposobnosti, no ono što je napravio pretvorilo se u rijeku posprdnih komentara.

Sin Victorije i Davida Beckhama, 22-godišnji Brooklyn postao je predmet sprdnje na društvenim mrežama nakon što je gostovao u "Today Showu", gdje je planirao pokazati svoje kulinarske sposobnosti. Podijelio je svoj "recept" za engleski doručak, da bi na kraju samo složio sendvič i to je bila cijela mudrost.

Mladi Beckham je voditeljima ispričao kako je tijekom pandemije koronavirusa razvio strast prema kuhanju, no čini se kako su ga rijetki shvatili ozbiljno. Čim je emisija završila korisnici društvenih mreža su zasuli svoje profile komentarima na račun mladog fotografa, a neki su komentirali da se nadaju kako će ipak imati više sreće nego sa svojom karijerom fotografiranja. "Bolno mi je ovo bilo gledati", "Jadan Brooklyn samo se osramotio", "Nadam se da naručuje iz restorana, jer će inače umrijeti od gladi", "Ovo je gore od njegove karijere fotografa", samo su neki od posprdnih komentara koje je dobio.

I could talk about this TODAY show segment of Brooklyn Beckham assembling a bacon sausage egg sandwich (on untoasted white bread) for hours pic.twitter.com/UxbrMQVnLq