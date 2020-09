Princeza Diana i njezin brat Earl Spencer bili su još djeca kada su njihovi roditelji okončali mučnu brakorazvodnu parnicu te se njihova majka preselila s novom ljubavi u Škotsku.

Brat pokojne princeze Diane, Earl Spencer, progovorio je o njihovim traumama iz djetinjstva s kojima su se borili cijeli život.

Kako je ispričao za Daily Mail, njihovi roditelji John Spencer i Frances Shand Kydd su se razveli 1969., pa je majka odselila iz zajedničkog doma. Ostavila je njihovog oca zbog tajkuna Petera Shanda Kydda.

Diana je imala samo sedam godina kada se odvijala mučna brakorazvodna parnica u kojoj je njezin otac dobio skrbništvom nad njom i ostalo troje djece. Princeza nije pričala s majkom do svoje smrti 1997., a kao dijete je gajila nadu da se će vratiti kući.

"Dok se pakirala, naša majka je Diani obećala da će se vratiti kako bi ju vidjela. Ona ju je čekala na pragu ulaznih vrata, no nikada nije došla", ispričao je Earl.

"Naš otac je bio tih, stalan izvor ljubavi, no naša majka nije bila tip žene prikladan za majčinstvo. Nije se mogla s time nositi. Bila zaljubljena u nekog drugog, štoviše opčinjena njime", dodao je.

Earl, koji je otac sedmoro djece i u trećem je braku s Karen te imaju osmogodišnju kćer, rekao je u emotivnoj ispovijesti da je razvod prekinuo i obilježio njegovo djetinjstvo. Priznao je i da se 20 godina bori sa uspomenama i traumama iz tog razdoblja, a da je to isto sve i Diana prolazila s njim, a zbog svega sve te godine ide stalno na terapije.

Njihova majka Frances, koja je preminula 2004., nakon razvoda je preselila u Škotsku. O odnosu s djecom i raspadnutom braku je progovorila nakon Dianine smrti 1997. "Dok vjerujem da su kajanje i žaljenje potrebni kada iznevjerimo druge i sebe, mislim da je ponavljanje isprika pokazatelj samosažaljenja", ispričala je tada.

Earl je istaknuo da ga i dan danas pogodi godišnjica smrti njegove sestre i da se uvijek iznenadi koliko mu teško pada. "Uvijek sam iznenađen da mi je tako bolan 31. kolovoz svake godine. Uvijek se lagano pripremam, no svejedno me baci na koljena. To je jako teško vrijeme. U svakoj obitelji postoje rupe koje se ne mogu popuniti", zaključio je Dianin brat.