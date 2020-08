Posjetili smo čuvenu tvornicu bisera. Njihove bisere u svojoj kolekciji ima španjolska kraljica Letizia, nosila ih je i Lady Di, a od njih se desetljećima proizvode i krune za Miss Španjolske. Zavirili smo i u ekskluzivnu kolekciju nakita od prirodnih bisera, među kojima neki komadi stoje i više od 40 tisuća eura.

Biseri su oduvijek simboli stila i zato ih žene obožavaju i nose s jednakom strašću danas kao i prije tisuću godina. Njima su se stoljećima kitile samo kraljice i carice najvećih imperija, te rijetke žene povlaštenog statusa, kojima je raskošni nakit bio dio statusne moći.

Prirodni biseri su vrlo rijetki i jako skupi, Japanci su usavršili tehniku stvaranja kultiviranih odnosno uzgojenih bisera, dok se na Mallorci nalaze najveći majstori organskih bisera, koji se ručno proizvode postupkom čiji se detalji drže u tajnosti.

"Mi imitiramo ono što školjka radi, no ručno. Uzmemo mali dio opalina, to je vrlo otporan kristal i pokrivamo ga nizom slojeva i na taj način oponašamo prirodni proces i proizvodimo ručno izrađene bisere na Mallorci koji su toliko poznati. Naši biseri imaju od najmanje 14 do 32 omotača i zato su toliko dobri", ispričala je direktorica marketinga Maria Escandell.

Proces stvaranja bisera traje danima i prije nego što krenu prema policama trgovina prolaze rigorozne preglede. "Pazimo da je svaki biser savršen. Moraju biti identični, perfektni, ne smije imati drop tako da treba možda treba tjedan dana za proizvodnju bisera", istaknula je direktorica marketinga.

Kroz ovu tvornicu i trgovinu godišnje prođe oko nekoliko stotina tisuća posjetitelja i jedna je od najvećih turističkih atrakcija na Mallorci. "Jedina tvornica u kojoj možete vidjeti kako nastaju biseri i poznati su u cijelome svijetu. Slavne i obične osobe iz cijeloga svijeta nose naše bisere. Ja imam bisere koje je moja majka kupila kada je došla živjeti na Mallorcu i još uvijek su savršeni", rekla je Maria.

Simpatični domaćini su nam objasnili i na koji se način može provjeriti razlika između prirodnih i organskih bisera. "Ne ugrizete, samo ih prislonite na zube. Original neće biti tako mekan kao ručno izrađeni", otkrila je Ecandell.

Maria nam je priznala da žene u prosjeku provedu oko sat vremena u trgovini birajući nakit, a njihove bisere kupuju i poznata i slavna imena. "Naša kraljica Letizia ih nosi, puno glumica ih kupuje kod nas... Ovdje možemo vidjeti krunu koju smo napravili za Miss Španjolske 1975. godine. Još uvijek radimo tijare i krune za natjecanje za Miss. Napravili smo i posljednju za posljednju Miss Balearskih otoka. Prekrasna je i nosi ju vrlo ponosno", ispričala je direktorica markentinga.

"Ovdje vidimo ogrlice koje je Lady Di nosila. Voljela je ovaj stil i zato ih zovemo Lady Di ogrlice. Ovo je njezina kolekcija, bile su jako poznate i baziramo ih na onima koje je ona nosila", dodala je Maria.

U većini kultura biser ima simbolički karakter. U Kini, primjerice, simboliziraju bogatstvo, mudrost i dostojanstvo, u Japanu sreću, u Indiji bogatstvo djecom, a u mnogim dijelovima svijeta suze. Na Mallorci ga mladenke obavezno nose na dan vjenčanja.

"Mladenka s biserima je sretna mladenka. U nekim drugim zemljama kažu da biseri donose lošu sreću, no to je do kulture. Biseri s Mallorce donose sreću", objasnila je Escandell.

S ponosom su nam pokazali kolekciju nakita od kultiviranih i prirodnih bisera gdje zalaze samo oni dubljeg džepa. "Ovdje imamo, na primjer, australske bisere s crnim i bijelim briljantima te bijelim zlatom i ovaj primjerak stoji 40 tisuća eura. Ovo je, primjerice, nevjerojatan primjerak australskog bisera koji stoji 17 tisuća eura", ispričala je direktorica marketinga.

Nadamo se da vam se nije zavrtjelo u glavi od ovih iznosa, ali i da ste možda dobili ideju za poklon kojim ćete razveseliti svoju nježniju polovicu.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.