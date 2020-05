Bradley Cooper dobio je kćer Leu s manekenkom Irinom Shayk s kojom je bio pet godina u vezi.

Slavni glumac Bradley Cooper (45) prošetao je s trogodišnjom kćerkicom Leom De Seine i raznježio obožavateljice svojom potezom.

Naime, Bradley i Lea su otišli do parka u New Yorku koji je nedaleko od njegovog luksuznog stana. Pritom je glumčeva kći bila obučena u ružičastu haljinu i vesticu, a iste boje je imala i cipele. Bradley je bio u trapericama i bijeloj majici, no ono što je upadalo u oči bio je rajf koji je imao u kosi zaslugom malene Lee.

Modni dodatak se savršeno slagao s njezinom odjevnom kombinacijom. Glumac je veselo šetao s kćerkicom, a oboje su se držali propisa o sigurnosti i nosili identične zaštitne maske za lice.

Inače, Bradley je dobio Leu s manekenkom Irinom Shayk (34) s kojom je bio pet godina u vezi i prekinuli su prošle godine.