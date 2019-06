Pop-punk princeza Avril Lavigne osvajala je glazbene ljestvice, ali njezina životna priča zapravo je jako bizarna.

Životna priča pjevačice uz koju se veže jedna od najvećih teorija zavjere, a sve je počelo bizarnim tvitom

Dobro poznata slatkica s početka 2000-ih koja se po svjetskim glazbenim ljestvicama penjala zahvaljujući svojim punkerskim pjesmama i stihovima koji su u srce gađali tinejdžersku publiku, Avril Lavigne, i danas je vjerna svom stilu, no karijera joj ni izbliza ne sjaji nekadašnjim sjajem.

Punk-pop princeza koja se voljela predstavljati kao anti-Britney Spears zapravo je doživjela manje dramatično, no ponešto bizarniju priču od one Britneyine. Kanađanka Avril svoju je karijeru započela rano, sa samo 16 godina uspjela je potpisati svoj prvi veliki ugovor za izdavanje albuma.

"Let go", dvostrani album tinejdžerice Avril, izdan je 2002., a predstavio ju je svijetu kao slatku, ali buntovnu skejtericu odjevenu u mnoštvo crne odjeće i kratkih kariranih suknjica, a ubrzo su joj obožavatelji diljem svijeta dodijelili titulu punk-pop princeze desetljeća. I to je više ili manje ostala do danas.

Avril je znatno doprinijela ponešto zaboravljenoj i marginaliziranoj punk-sceni, a osobitu popularnost stekla je time što je kao ženska izvođačica bila usmjerenija na žensku publiku koja je zazirala od čistog punka.

Žešći ritam, pjesme o ljubavi i intrigantan izgled zajamčili su mladoj Kanađanki vrtoglav uspjeh. Od pojavljivanja na sceni prodala je više od 40 milijuna primjeraka svojih albuma, što je treći najbolji rezultat bilo kojeg kanadskog glazbenika, odmah iza Celine Dion i Shanie Twain.

Pjesma kojom je Avril oduševila javnost bio je njezin prvi singl "Complicated", koji generacije 90-ih zasigurno i dan danas znaju otpjevušiti ako ga čuju na radijskoj stanici. Uspjeh te pjesme osigurao joj je ulazak u povijest – postala je najmlađa glazbenica čiji se singl našao na samom vrhu britanske glazbene liste.

Drugi album izdala je 2004., a treći već 2007. Avril je zadržala svoj prepoznatljivi stil i imidž slatke razbijačice koju su mnogi unatoč njezinoj gruboj vanjštini smatrali seksi. Iako je nastavila izdavati albume, koji su se i dalje dobro prodavali, s dolaskom nove zvjezdane ekipe i javljanja novih lica pop-scene, Avril je pomalo pala u zaborav.

Njezin izgled postao je zastario, iako i dalje vrlo prepoznatljiv, a ova se pjevačica teško snašla u poplavi hip-hop hitova koji su formirali ukus nove generacije 2010-ih. Tako se bacila u sve moguće poduzetničke vode – počela se baviti dizajnom, pa je izdala vlastitu liniju odjeće, svoje parfeme, a okušala se i u glumi te sinkronizaciji crtića.

Unatoč tome što je njezina karijera tekla bez skandala i afera, čak je i privatni život uspjela zadržati u svoja četiri zida pa javnost ne zna mnogo o njezinim brakovima niti razvodima, fanovi su se potrudili da cijela priča – postane bizarna.

Uz Avril se, naime, veže jedna od najvećih teorija zavjere u svijetu šoubiza. Sve je započelo iz pera Twitteraša @givenchyass, koji je stvorio cijeli profil posvećen isključivo razotkrivanju zavjere oko Avril, a koja je glasila – "Avril je mrtva, zamijenio ju je njezin klon".

Twitter je ubrzo zabranio taj profil te pobrisao sve objave, ali šteta je već bila učinjena. Ljudi su počeli razmišljati ima li u tome istine... I rodila se masovna histerija. Odjednom su fanovi diljem svijeta počeli nabacivati informacijama i dokazima o tome da je stvarna Avril još za vrijeme singla "Comiplicated" umrla, pa su proučavali njezine madeže, bore, svaku promijenu u boji glasa i kože.

Odjednom se više nije radilo o običnoj teoriji zavjere, već je cijela priča imala uvjerene sljedbenike. Posebno je zanimljivo bilo to što je Avril sa samo 18 godina doista angažirala dvojnicu, Melissu Vandellu, koja ju je trebala glumiti na crvenim tepisima i u susretnima s novinarima jer je za krhku pjevčicu iznenadna slava jednostavno bila previše.

Uz Melissinu pomoć Avril se mogla posvetiti svojoj glazbi i skladanju, a njezina ju je dvojnica mijenjala na svim društvenim događanjima. Dvije su djevojke tako provodile i mnogo vremena zajedno, pa se razvilo čvrsto prijateljstvo koje je još više osnažilo ideju o postojanju dviju osoba za jednu ličnost. Tako se stvar počela radikalizirati.

Avril je u jednom trenutku navodno odlučila naučiti Melissu kako da zvuči i pjeva baš poput nje. 2003. Avril je preminuo djed za kojeg je bila iznimno vezana, pa je uskoro pala u tešku depresiju. Njezine pjesme postale su mračnije, a želja za izlaženjem u javnost potpuno je nestala. Melissa je tu uskočila u pomoć i sve preuzela na sebe. Ili barem tako ide priča u koju vjeruju teoretičari ove zavjere.

Pričalo se da se Avril zbog depresije na kraju objesila, no da je njezino glazbeno carstvo bilo preveliko i previše bitno da bi menadžeri dopustili da propadne. Tako je Melissa jednostavno preuzela njezin ime i postala Avril. Za fanove se ništa nije promijenilo – dok nisu pročeli primjećivati razlike.

Tako su se vjerni Avrilini obožavatelji bacili na proučavanje njezinih intervjua i zaključili da se Avrilin karakter promijenio u odnosu na period prije Melisse, a bilo je i drugih znakova da nešto nije u redu. Madeži koji su nekoć bili prisutni odjednom su nestali, a čak se i oblik očiju promijenio.

I dok se ova teorija sve više zahuktavala, Avril Lavigne neprestano je u medijima negirala sve ideje o tome kako je zapravo – mrtva.

Doista bizaran problem za jednu punk-pop princezu. Možda nije kao Britney varala dečke i brijala glavu, ali se zato morala pravdati na novinskim presicama da je i dalje – živa.