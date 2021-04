Bivši menadžer Justina Timberlakea je, bez njegova znanja, javno tražio od Janet Jackson da prihvati ispriku pjevača za incident na Super Bowlu 2004. godine.

Bivši menadžer Justina Timberlakea, Johnny Wright, uvalio je pjevača u neočekivane probleme komentarom koji je uputio Janet Jackson.

Nakon što je pjevačica na svojem Twitteru podijelila inspirativni citat kojim je svojim pratiteljima poručila da uvijek trebaju praštati drugima, Wright joj je napisao da bi taj savjet trebala primijeniti na svoj odnos prema Timberlakeu, piše Daily Mail.

Janet i Justin su se 2004. godine našli u središtu jednog od najvećih skandala u svijetu šoubiznisa, kada je on tijekom njihova zajedničkog nastupa na Super Bowlu strgnuo s pjevačice dio odjeće i otkrio njenu desnu bradavicu, a incident je dobio naziv "Nipplegate".

Timberlake se tada u nekoliko navrata ispričao Jackson, no sada navodno uopće nije znao da je njegov bivši menadžer od nje tražio da prihvati ispriku.

"Justin nije bio svjestan komentara koji je Wright uputio Jackson. On je to napravio svojevoljno", kazao je izvor blizak pjevaču za Page Six.

Wrightov komentar kasnije je obrisan, no nije poznato je li to učinio on ili Jackson. Pjevačica se o svemu nije oglašavala, no u obranu su joj stali njezini obožavatelji koji Wrightu poručili da Janet ništa ne duguje Timberlakeu.

Justinu se i ranije ove godine morao suočiti s jednim problemom iz daleke prošlosti.

Naime, nakon što je dokumentarac "Framing Britney Spears" iznio na vidjelo detalje o njegovom ponašanju prema Britney dok mu je bila djevojka, pjevač se našao na meti kritika. Timberlake se tada javno ispričao svojoj bivšoj na Instagramu, a u istoj je objavi još jednom uputio i ispriku Janet Jackson.