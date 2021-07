Ivana Trump i Rossano Rubicondi razveli su se 2009. nakon godinu dana braka i Talijan je imao javni ispad, a kasnije su ponovno započeli vezu koju su prekinuli u lipnju 2019.

Čini da se Ivana Trump (72) i glumac Rossano Rubicondi (49) ne mogu jedno bez drugoga pa ih se nakon razvoda i nekoliko prekida opet može vidjeti skupa.

Bivša supruga američkog predsjednika Donalda Trumpa izašla je s Talijanom po večeru u New Yorku. Par je snimljen tijekom šetnje i s njima je bio i pas čiju je vodilicu držala Ivana, a uskladili su odjevne kombinacije i obukli se u crno-bijelu odjeću.

Poduzetnica i Rossano bili su u braku od 2008. do 2009. te su u lipnju 2019. prekinuli nakon što je ona uživala u odmoru u Saint-Tropezu.

"Još jednom sam slobodna žena. Imam slobodu raditi što želim, s kim želim i takav si život mogu priuštiti", tada je rekla Trump, koja je više od 15 godina u prijateljskim odnosima s Rubicondijem. No čini se da mu je oprostila teške riječi koje je ranije izgovorio o njoj.

Inače, Rossano je bivši model, a 2008. godine par se vjenčao nakon 6 godina ljubavi. Domaćin vjenčanja bio je upravo Donald, a ono je stajalo tri milijuna dolara te je na njemu bilo 400 uzvanika.

Godinu dana kasnije par se odlučio razvesti i zabavljati s drugima, a potom su svojoj ljubavi dali drugu šansu. Paru je navodno presudila odvojenost, a nakon kraha četvrtog braka Ivana je otkrila da se više ne planira zaljubljivati.

"Sada samo želim biti slobodna žena. Uživam u muškom društvu i imam velik broj muških prijatelja s kojima mogu ići na ručkove, večere i humanitarna događanja", istaknula je.

Iako se činilo da će to biti miran razvod, Rubicondi se potrudio da ne bude tako. "Ivanu poštujem kao poslovnu ženu i glavu obitelji, no s njezinom se djecom nikada nisam slagao jer su uvijek bila bezobrazna prema meni. Neprestano sam slušao o tome kako ne znam cijeniti to što imam. Briga me tko si ili tko su ti otac ili majka, no sa mnom nitko neće tako razgovarati", ispričao je glumac, koji se nije nadao razvodu od Ivane.

"Nikada nisam uzeo niti novčić od njihove obitelji. Tim se ljudima sve vrti oko novca. Uopće nemaju srca, oni su smeća", rekao je Rossano te šokirao javnost. No ni tu se nije zaustavio.

"Donald Trump Jr. je idiot i kreten, napišite to velikim slovima. Govorimo o jako glupoj djeci, osim Ivanke. Odvratni su, teški ološ i prije nego što progovore o meni, oprat ću im usta sapunom. Oni su sramota za ljudski rod", zaključio je tada ljutiti i povrijeđeni Rubicondi, uz to je još bivšoj supruzi poručio da se srami.