Bill Gates se nakon objave razvoda od Melinde Gates suočava s mnoštvom detalja o njegovim aferama koji ga prikazuju u potpuno drukčijem svjetlu.

Bill i Melinda Gates objavili su početkom svibnja da se razvode nakon 27 godina braka, a otada cure škakljive informacije o osnivaču Microsofta.

Magazin Vanity Fair je u ponedjeljak objavio na koji je način poslovni magnat uspješno skrivao svoje afere. Naime, 65-godišnji Gates je dolazio na posao u Mercedesu, a onda je odlazio na sastanke s ljubavnicama u zlatnom Porscheu koji bi mu dovezao asistent.

To je bio njegov učinkovit sistem za susrete sa ženama s kojima je varao suprugu Melindu. "Znam da je imao mnogo sastanaka koji nisu bili zabilježeni u njegovom kalendaru. Svi smo pretpostavljali da je sa ženom", ispričao je zaposlenik Microsofta za Vanity Fair.

Bill je poznat kao strastveni kolekcionar automobila, a posebno voli Porschee. Nedavno je kupio Porsche Taycan, električni auto. Ranije je kupio Porsche 911 iz 1979. i Porsche 959 Sports koji je proizveden u samo 337 primjeraka.

Jedan zaposlenik Microsofta je rekao kako ne vjeruje u navode Gatesovim aferama, no priznao je da je uvijek bio pedantan u planiranju svog dana i svoje je vrijeme raspoređivao u blokove po pet minuta. Većina njegovih suradnika je istaknula da je poslovni magnat među ljudima s najdetaljnijim rasporedima na svijetu.

Pojavile su se i glasine da je Billova 56-godišnja supruga Melinda pri pripremi za razvod surađivala s privatnim istražiteljem, no ona je to opovrgnula preko svog glasnogovornika.

Prošlog mjeseca je The New York Times izvijestio da je Gates naganjao ženu koja je radila nekoliko puta za njega dok je bio izvršni direktor Microsofta. Tvrde i da je jednom poslao mail zaposlenici kako bi ju pozvao na večeru, a htio je izvesti i suradnicu iz Gates Foundation dok su bili na poslovnom putu u New Yorku.

Upravni odbor Microsofta je zbog toga 2019. pokrenuo istragu o njegovom ponašanju zbog čega je on sljedeće godine odstupio sa svoje direktorske pozicije. Njegova glasnogovornica je rekla da taj potez nije imao nikakve veze s aferom.

The New York Times je izvijestio i kako su svi zaposlenici Microsofta morali potpisati ugovor o tajnosti podataka da bi se spriječilo da pričaju o Gatesovom načinu rada. "Ne možeš govoriti zbog toga", rekao je jedan radnik i dodao kako kompanija ima opasne odvjetnike.