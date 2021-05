Američki mediji objavili su detalje istrage o aferi Billa Gatesa i jedne njegove zaposlenice koja je navodno potrajala više od 20 godina.

Članovi uprave tvrtke Microsoft otvorili su istragu krajem 2019. godine, nakon što je jedna od zaposlenica tvrdila da je godinama imala seksualnu vezu s njezinim osnivačem Billom Gatesom, a detalje te priče ovih je dana objavio The Wall Street Journal.

Prema njihovu pisanju odbor je angažirao odvjetničko društvo za provođenje istrage, a 2020. godine odlučeno je da Gates mora odstupiti iz direktorskog odbora. Nakon što je to učinio izjavio je da je to odlučio kako bi se mogao usredočiti na filantropske prioritete.

"Microsoft je u drugoj polovici 2019. godine bio zabrinut zbog prisnog odnosa Billa Gatesa i jedne od zaposlenica tvrtke. Pokrenut zabrinutošću odbor je uz pomoć vanjske odvjetničke tvrtke pokrenuo temeljitu istragu", stoji u izvještaju kojeg je anonimni izvor dostavio medijima.

Billov glasnogovornik tvrdi da njegova odluka o odstupanju iz odbora nije povezana s istragom, ali da je imao aferu koja je potrajala više od 20 godina i koja je završila sporazumno.

Navodi su to koji su se pojavili u isto vrijeme kada je The New York Times objavio da je Bill progonio neke kolegice u Microsoftu, kao i u zakladi Bill & Melinda Gates, te da je na sastancima znao biti neugodan prema svojoj, uskoro bivšoj supruzi Melindi.

Par je nedavno objavio vijest o razvodu nakon 27 godina braka, no potvrdili su da će zajedno nastaviti raditi u svojoj dobrotvornoj zakladi.