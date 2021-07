Bill Cosby stigao je kući, a svojim se fanovima javio na Twitteru te im je zahvalio na svemu. Njegova odvjetnica kaže kako su svi oduševljeni što je sud odlučio pustiti ga.

Glumac i komičar Bill Cosby (83) oglasio se po prvi put otkako je oslobođen svih optužbi za seksualno napastovanje. Pušten je na slobodu, a obožavateljima se javio na Twitteru.

"Nikada nisam promijenio svoj stav, kao ni svoju priču. Uvijek sam govorio da sam nevin. Hvala svim mojim obožavateljima, ljudima koji su me podržavali i prijateljima koji su samnom prolazili kroz ovu kalvariju. Posebno hvala Vrhovnom sudu Pennsylvanije zbog toga što je zakon prevladao", napisao je Cosby na svom službenom profilu na Twitteru.

Cosby je u zatvoru proveo više od dvije godine, a optužen je na deset godina zatvora. Pušten je na slobodu u srijedu navečer, a američki mediji javljaju kako je otišao kući u bijelom automobilu. Nasmiješio se snimateljima te je pokazao znak mira. Dočekali su ga dva muškarca i žena, no nije još poznato o kome se točno radi. Odveli su ga ravno kući u Elkins Park.

I have never changed my stance nor my story. I have always maintained my innocence.

Thank you to all my fans, supporters and friends who stood by me through this ordeal. Special thanks to the Pennsylvania Supreme Court for upholding the rule of law. #BillCosby pic.twitter.com/bxELvJWDe5