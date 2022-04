Jennifer Lopez i Ben Affleck uživaju u svakom slobodnom trenutku, a ovoga tjedna su se opustili na ograđenom igralištu. Fotografima ni ovoga puta nisu promaknuli.

Jennifer Lopez i Ben Affleck ovih dana uživaju u slobodnom vremenu, a paparazzi su ih uhvatili kako se zabavljaju s njezinom kćeri Emme na ograđenom igralištu u Los Angelesu.

Oboje su bili u ležernim kombinacijama, a prolaznicima i fotografima nije promaknuo trenutak kada je Affleck buljio u stražnjicu svoje djevojke koja je na svježi zrak izašla u crnim tajicama. "Ben i Jen su jako sretni zajedno. Cijelo su se vrijeme grlili i ljubili", rekli su prolaznici za američke medije.

Lopez je zaigrala bejzbol, a sjajno raspoloženi nisu se obazirali na pažnju fotografa.

Jennifer i Ben u posebnom su fokusu posljednjih godinu dana zbog ljubavnog života, i to nakon što mu se vratila nakon prekida s Alexom Rodriguezom. Njih dvoje prvi put su bili u vezi od 2002. do 2004. godine te su bili i zaručeni. Svojevremeno su bili jedan od najslavnijih parova i stekli su zajednički nadimak "Bennifer", a vijest o njihovu raskidu šokirala je obožavatelje. No nedugo nakon što je Lopez prekinula zaruke s umirovljenim bejzbolašem Alexom, doznalo se da je Benu odlučila dati novu šansu i otada se ne odvaja od njega.

"Mislim da nitko nije bio više iznenađen od nas dvoje. Nikada nisam ni pomislila da bi se takvo nešto moglo dogoditi, prekrasno", komentirala je Jennifer vezu s Affleckom tijekom nedavnog gostovanja u showu Ellen DeGeneres, a tada je priznala i da je zaljubljena preko ušiju.

