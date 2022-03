Jennifer Lopez blistala je na dodjeli nagrada iHeartRadio 2022 u Los Angelesu, odakle je otišla kući s novim priznanjem, a odjevenim je kombinacijama sve oduševila.

Pjevačica i glumica Jennifer Lopez bila je glavna zvijezda dodjele nagrada iHeartRadio 2022 u Los Angelesu na kojoj se pojavila u nekoliko različitih odjevnih izdanja, no najupečatljivija je svakako bila poluprozirna zelena haljina na jedno rame i s dubokim dekolteom.

52-godišnja Jennifer pokazala je besprijekornu liniju koja se nazirala ispod prozirne haljine, a s bujnog dekoltea do pupka bilo je teško skinuti pogled. U tako odvažnom izdanju brojne je podsjetila na kultnu Versace haljinu u kojoj se pojavila na dodjeli Grammyja 2000. godine, a koja se i danas dobro pamti.

Pjevačica je na dodjeli osvojila Icon Award nagradu, a na pozornici je izvela i svoj najnoviji singl "On My Way" "Get Right" iz 2005. godine. U publici su je bodrili dečko Ben Affleck sa sinom Samuelom i Jenniferina kćer Emme koji nisu krili koliko su ponosni na nju.

Jennifer i Ben u posebnom su fokusu posljednjih godinu dana zbog ljubavnog života i to nakon što mu se vratila nakon prekida s Alexom Rodriguezom. Njih dvoje prvi put su bili u vezi od 2002. do 2004. godine te su bili i zaručeni. Svojevremeno su bili jedan od najslavnijih parova i stekli su zajednički nadimak "Bennifer", a vijest o njihovu raskidu šokirala je obožavatelje. No nedugo nakon što je Lopez prekinula zaruke s umirovljenim bejzbolašem Alexom, doznalo se da je Benu odlučila dati novu šansu i od tada se ne odvaja od njega.

"Mislim da nitko nije bio više iznenađen od nas dvoje. Nikada nisam ni pomislila da bi se takvo nešto moglo dogoditi, prekrasno", komentirala je Jennifer vezu s Affleckom tijekom nedavnog gostovanja u showu Ellen DeGeneres, a tada je priznala i da je zaljubljena preko ušiju.

