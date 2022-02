Jennifer Lopez i Ben Affleck pojavili su se zajedno na premijeri filma njezinog novog filma "Marry me" koji u kina stiže 11. veljače.

Latino diva Jennifer Lopez zablistala je na premijeri svog novog filma "Marry me" u Los Angelesu gdje se pojavila sa svojim dragim Benom Affleckom od kojeg se odvaja u rijetkim trenucima.

52-godišnja Jennifer sve je ostavila bez daha u kratkoj čipkastoj haljini na crvenom tepihu, no osim nje veliku je pažnju plijenio 49-godišnji Ben i to zahvaljujući čudnim izrazima lica i grimasama s kakvima ga u posljednje vrijeme sve češće viđamo.

Jennifer i Ben su prvi put bili u vezi od 2002. do 2004. godine, a u kontakt su ponovno stupili u veljači prošle godine, da bi vijest da su ponovno zajedno objavili su krajem travnja. Jennifer je istog mjeseca obznanila i prekid svoje dvogodišnje zaruke s komentatorom Fox Sportsa Alexom Rodriguezom usred optužbi da ju je varao.

Benu je krajem prošle godine pripala čast da krasi naslovnicu časopisa WSJ, za koji je ekskluzivno progovorio o vezi s Jennifer Lopez.

"Mogu reći da mi je to definitivno lijepo. I znate, jedna od stvari koje sada stvarno cijenim u svim aspektima svog života je to što se sve tako događalo i odrazilo na mene. Znam da nisam savršen, ali se jako trudim i jako mi je stalo da budem pošten, autentičan i odgovoran. Teško je reći tko ima više koristi, ne ulazeći u detalje o tračevima. I to je dobra priča. To je sjajna priča. Možete pisati pretpostavke o nama, ali jedna od težih lekcija koje sam naučio je da nije pametno sve dijeliti sa svijetom. Znam da mi je ugodnije ako postavim zdrave granice u svom životu i jednostavno ne želim govoriti o svom osobnom životu u novinama. Malo ću se suzdržati", zaključio je tada Ben.

