Poslije prekida s Anom de Armas Ben Affleck bacio je njezin kartonski poster u smeće. Iako je njihova veza bila naizgled idilična, čini se da nije bilo ni približno tako.

Iznenadni prekid holivudskog ljubavnog para Bena Afflecka i Ane de Armas mnoge je ostavio u šoku s obzirom na to da se tijekom posljednje godine činilo da im u vezi cvjetaju ruže i da su zaljubljeni kao nikad dosad.

Onda je odjeknula vijest o prekidu i mnogi se pitaju što se zapravo dogodilo između 48-godišnjeg Bena i 32-godišnje Ane, a njemu bliski izvori tvrde kako je jedva čekao da je se riješi iz života.

Dok su njihovi obožavatelji ostali iznenađeni zbog takva raspleta događaja, netko je dobio inspiraciju za šalu na taj račun pa je ispred Benove kuće postavio Anin kartonski lik u prirodnoj veličini, sličan s kakvim su ga paparazzi snimili prije nekoliko mjeseci. Ali njemu se to baš nije svidjelo i vjerojatno mu nije bilo smiješno, pa je kartonska Ana brzo završila u kanti za smeće, a Ben je spreman ostaviti prošlost iza sebe.

Je li uistinu tako, to zna samo on, jer sudeći prema najnovijim fotografijama na kojima je snimljen nakon prekida, ne izgleda baš najbolje. Ispijenih obraza, neuredne frizure i podočnjaka Bena su paparazzi uhvatili kada je izašao po hranu koju mu je dostava ostavila ispred ulaza. Mnoge je to zabrinulo, a boje se i da bi se mogao vratiti svom starom poroku alkoholu, s čijom se ovisnošću već godinama bori.

Njegova i Anina ljubavna priča počela je na snimanju erotskog trilera "Deep Water" 2019. godine, gdje su se i upoznali, a službeno su u vezi bili od početka 2020. godine. Nekoliko je izvora za People potvrdilo da je Ana telefonski prekinula s glumcem, a navodno nije željela živjeti u Los Angelesu, gdje se on skrasio zbog djece koju ima s bivšom Jennifer Garner.

"Ben više ne izlazi s Anom. Ona je prekinula jer je njihov odnos bio kompliciran. Ona ne želi živjeti u Los Angelesu, a Ben mora zbog djece. Trenutačno imaju drugačije prioritete, ali poštuju jedno drugo", izjavio je jedan od izvora za US Weekly.