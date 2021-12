Azra Grljević je svoj nastup u finalu posvetila bliskoj osobi koju je izgubila, a plesala je uz pjesmu koja joj je pomogla u teškom periodu.

Samouvjerena i atraktivna Azra Grljević orijentalnim plesom je začarala gledatelje i žiri "Supertalenta" te je opravdano završila u samom finalu showa.

A nakon što je u polufinalu sve ostavila bez teksta atraktivnim nastupom, za finale je pripremila nešto posve drugačije.

"Dok čekam početak nastupa uvijek razmišljam hoće li sve proći kako treba. Mislim da nije fer od Janka da je prošli put više gledao Bilmana nego mene, a ne znam šta je s Davorom, njemu uvijek treba da dođe k sebi poslije mog plesa. Jako sam dugo radila na polufinalnom nastupu i sviđa mi se što sam mogla ispričati tu neku amazonsku priču. Ja sam jako zadovoljna tim nastupom, a u finalu možete očekivati puno emocija. Ova pjesma mi je jako draga, teški su mi bili periodi u 2020. godini, evo ja sad plačem. Sad ću ja biti ona tužna priča iz Supertalenta, neću više biti seksi Azra. Kad sam birala pjesmu izabrala sam svoju najdražu pjesmu koja me podsjeća na meni dragu osobu koju sam izgubila početkom 2020. godine, nije od korone. Ta pjesma mi je mnogo pomogla, osjećam emocije kad slušam tu pjesmu, pa mislim da će se to primijetiti i u večerašnjem nastupu. Večerašnji nastup ja posvećujem svom ocu koji više nije tu s nama", rekla je Azra u suzama prije nastupa.

"Moje oči su se u ovom nastupu osjećale kao onako, ušuškane u mekane fine jastučiće. Senzualan, elegantan i netipičan, jako mi se sviđa ovaj ples", komentirao je Davor Bilman točku.

"Kostim mi se opet svidio, opet si dala sve od sebe, opet drugačiji nastup, bilo je senzualno, ovaj put si više iskoreografirala i mislim da te čeka jedna sjajna poslovna godina bez obzira na večerašnji ishod", rekla joj je Maja Šuput.

"Drago mi je da je sve imalo neki početak i kraj", zadovoljan je bio i Janko Popović Volarić.

"Baš mi je drago da si se odlučila na ovakav oblik točke, da nisi nužno išla onim što bi se zvalo sigurniji put. Izrazi lica bili su ti takvi da te nisam mogla prestati gledati, ovo večeras je bio nastup dostojan finala Supertalenta", nahvalila ju je Martina Tomčić.

Azra je medicinska sestra i diplomirana komunikologinja. Njezin je moto – sve što mogu sama, radim sama. Sama šije svoje kostime za nastup, prodaje kupaće kostime koje šije, vodi satove plesa. Prije je trenirala latinoameričke plesove, ali onda je otkrila da joj orijentalni ples više odgovara. Dok pleše orijentalni ples, osjeća slobodu.

"Dosta je to feministički ples jer je potekao od žena i one su te koje vode", kaže Azra. To ju povezuje s drugim ženama i sa zajednicom koja se međusobno podupire i potiče samopouzdanje i ljubav prema vlastitom tijelu, a ne međusobno nadmetanje. Smeta joj reputacija koju su orijentalnom plesu postavili holivudski filmovi nazivajući ga trbušnim plesom i povezujući ga isključivo s haremima.

