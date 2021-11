Azra Grljević iz showa ''Supertalent'' se na Instagramu odlučila osvrnuti na komentare i mišljenje o orijentalnom plesu s kojima se svakodnevno suočava, a poslala je i važnu poruku.

Plesačica orijentalnog plesa Azra Grljević koju ćemo zahvaljući njezinom umijeću gledati u finalu showa "Supertalent" očarala je gledatelje pred malim ekranima i žiri svojim nastupom, a sada kada su se dojmovi slegli, otkrila je s kakvim se komentarima susrela nakon svega.

"Moram priznati da je jako teško predstaviti orijentalni ples na pozitivan način pa čak i u 2021 godini. Još je teže učiniti ga zanimljivim i unikatnim, ne zbog toga što on nije raznolik i zanimljiv, već zbog ljudi koji uvijek imaju svoju verziju šta je to orijentalni /trbušni ples. Sve orijentalne plesačice uče i koriste iste pokrete koji su nastali prije tisuću godina i uvijek će predstavljati osnovu orijentalnog plesa. Energija, karizma i vlastiti stil je ono što čini jednu orijentalnu plesačicu. I nema potrebe da uspoređujemo plesove jer svi su oni posebni na svoj način, a mi biramo što želimo gledati i učiti. I ne, ovo neće biti post posvećen svim onim ružnim komentarima nepoznatih ljudi s interneta koji mogu sve što i ostali, već preporuka vama koji mislite da imate talent i da imate što pokazati i predstaviti da učinite to, jer nikada ne znate gdje vas vaš talent i vaša posebnost mogu dovesti. Mene je moja dovela do finala i to mi je sasvim dovoljno", poručila je Azra u podužoj objavi.

Ova talentirana djevojka, osim što sama šije svoje plesne kostime, bavi se i dizajniranjem i šivanjem kupaćih kostima koje prodaje, a vodi i satove plesa. Nekada se bavila latinoameričkim plesovima, ali onda se zaljubila u one orijentalne jer, kako kaže, dok ih pleše, osjeća se slobodno i povezano s drugim ženama koje se međusobno podupiru, potiču samopouzdanje i ljubav prema vlastitom tijelu. Ono što joj smeta je to da se orijentalni ples u holivudskim filmovima naziva trbušnim i povezuje se s haremima, kao i pitanje nosi li ispod kostima donje rublje.

''Da, često je moje donje rublje ušiveno u kostim, najviše me nervira kad kažu da su kostimi orijentalnih plesačica previše otvoreni. Da bismo shvatili orijentalni ples, treba istražiti njegovu povijest, pokrete'', poručila je Azra nakon nastupa u audicijskoj emisiji.

Procurile nove fotografije nekadašnje seks-bombe, ljepoticu i zvijezdu legendarnog filma teško je prepoznati na prvu! +24

Rozga u društvu frajera s kojim je često viđamo ne skida osmijeh s lica, a čak su se i modno uskladili +26