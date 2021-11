Azra Grljević je u polufinalu showa "Supertalent" na pozornici izvela pravi spektakl plešući orijentalni ples i to u još jednom kostimu koji je sama sašila.

Azra Grljević u audicijskoj je emisiji "Supertalenta" izazvala oduševljenje žirija čim je kročila na pozornicu, što je onda i opravdala nevjerojatnim talentom izvođenja orijentalnog plesa u kostimu kojeg je sama sašila.

''Orijentalni ples je nastao tako što su žene slavile svoje tijelo, brinule su se o njemu i svojoj ljepoti. Da bi se žene osjećale ponosno i moćno mislim da je najbitnije da vjeruju u sebe, da vole sebe, da rade svaki dan na sebi, da budu samouvjerene i da nikada ne slušaju komentare drugih ljudi. Kada je riječ o žiriju, komentari su mi pasali, bili su pozitivni. Trebamo prihvatiti ono što mi jesmo, da radimo na svojoj prirodnoj ljepoti, ali prije svega na svom ponašanju", izjavila je Azra uoči nastupa u polufinalnoj emisiji u kojoj se pojavila u kostimu i liku Poison Ivy.

"Kolege su te začarano gledali na audiciji tako je bilo i sada. Vidi se da iza ovog stoji rad, bravo!", zaključio je Janko Popović Volarić nakon nastupa u kojem je na pozornici počela i kiša padati.

"Rekli smo da si the žena, da imaš the kostim, a ja bih rekla da je ovo bio the show! Ovo s vodom je bila senzacija, to pali. Nastup je bio fenomenalan, izgledala si senzacionalno, plesala sjajno, to je bilo što nam treba večeras", zaključila je Maja Šuput.

"Još uvijek se vraćam k sebi, cijenio bih ako bi Martina bila prije mene. Iskoristio bih rečenicu iz jednog crtića koju će shvatiti malo iskusniji gledatelji, radi se o jednom crtiću u kojem jedan lik kaže - Mislim da sam vidio micu macu", izjavio je Janko Popović Volarić.

"Sve je bilo smišljeno, dramaturški razrađeno. Ne samo da si opravdala poziv u polufinalnu emisiju, iskreno se nadam se ćeš dobiti poziv i u finalnu emisiju", poručila joj je Martina Tomčić.

Ova talentirana djevojka, osim što sama šije svoje plesne kostime, bavi se i dizajniranjem i šivanjem kupaćih kostima koje prodaje, a vodi i satove plesa. Nekada se bavila latinoameričkim plesovima, ali onda se zaljubila u one orijentalne jer, kako kaže, dok ih pleše, osjeća se slobodno i povezano s drugim ženama koje se međusobno podupiru, potiču samopouzdanje i ljubav prema vlastitom tijelu. Ono što joj smeta je to da se orijentalni ples u holivudskim filmovima naziva trbušnim i povezuje se s haremima, kao i pitanje nosi li ispod kostima donje rublje.

''Da, često je moje donje rublje ušiveno u kostim, najviše me nervira kad kažu da su kostimi orijentalnih plesačica previše otvoreni. Da bismo shvatili orijentalni ples, treba istražiti njegovu povijest, pokrete'', poručila je Azra nakon nastupa u audicijskoj emisiji.

Jeziva poruka koja je Maju sablaznila toliko da je pobjegla s bine: ''Ovo nisu čista posla!'' +30

Šuput s divovskom suknjom pomela gotovo cijelu pozornicu: Pogledajte kakvu je to raskoš stavila na sebe! +30