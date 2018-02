Marina Tucaković, autorica nekih od najvećih hitova s ovih prostora, progovorila je o borbi koju trenutno vodi s opakom bolešću.

Posljednjih mjeseci Marina Tucaković vodi najtežu bitku. Unatoč teškoj dijagnozi autorica najvećih hitova s ovih prostora ne gubi nadu i optimizam. O svom stanju do sada nije javno govorila, no dezinformacije koje su kolale kuloarima natjerale su je da otvori dušu i javno progovori o svom zdravlju. Svima onima koji se brinu o njoj poznata autorica uputila je utješnu poruku putem društvenih mreža.

"Dragi moji,

Mogu vam reći da slušam savjete liječnika s onkologije, koji su izuzetno stručni i plemeniti i koji se bore zajedno s pacijentima. Sad sam kod kuće jer rezultati još nisu gotovi. Liječenje tek slijedi. Mogu reći da ako ima išta dobro u ovome, to je da sam vratila vjeru u ljudsku dobrotu i blagonaklonost, a toga nikad nije previše. Uvjerena sam da mi kolege nisu samo kolege, već i prijatelji! Da postoje divni mladi ljudi kojima sam bila okružena, mislim na medicinsko osoblje instituta za onkologiju koje mi je dalo vjeru da nije sve otišlo dovraga na ovom svijetu! O svojoj obitelji mogu samo reći da sam od njih i očekivala da budu na visini zadatka i da me nisu iznevjerili", napisala je Marina na svom Twitteru.

Otkrila je i da ne gubi nadu i optimizam unatoč neizvjesnosti s kojom se suočava otkako joj je dijagnosticiran karcinom dojke. "I tako, dragi moji, idemo dalje pa dokle stignemo... Ne shvaćam ovo tragično. Vjerujte, strašno je kad se to događa drugima. Kad se vama to dogodi, nekako to prihvatite i pustite da vas nagon za životom tjera naprijed. To vam mogu potvrditi sve moje suputnice tamo koje bolest nije promašila, a ni pokolebala, nego su i dalje pozitivne. Ljubim vas", zaključila je Tucaković, koja je tijekom svoje impresivne karijere hitove pisala za Olivera, Mišu Kovača, Severinu, Magazin i brojne druge.