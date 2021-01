Autor serije "Babylon 5" Joseph Michael Straczynski na Twitteru je posvetio dugačko pismo Miri Furlan u kojem se prisjetio njihova prvog susreta, ali i njezine borbe s bolesti.

Autor znanstvenofantastične serije "Babylon 5" Joseph Michael Straczynski u kojoj je Mira Furlan ostvarila zapaženu ulogu, od glumice se na svojem Twitteru oprostio podužim emotivnim pismom.

Objavio je tekst u kojem se prisjetio njihova prvog susreta, a otkrio je i detalje o njezinim posljednjim mjesecima života.

It is a night of great sadness, for our friend and comrade had gone down the road where we cannot reach her. But as with all things, we will catch up with her in time, and I believe she will have many stories to tell us, and many new roles to share with the universe. pic.twitter.com/HyQlqyC19v