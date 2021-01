Vijest o smrti legendarne glumice Mire Furlan sve je rastužila, a na društvenim mrežama od nje se opraštaju brojni kolege i obožavatelji iz cijelog svijeta.

Tužna vijest o smrti glumice Mire Furlan u 66. godini života odjeknula je na društvenim mrežama.

Od naše legendarne glumice koja je ostvarila međunarodni uspjeh s tugom se opraštaju kolege i obožavatelji iz cijelog svijeta. Među prvima se od nje na svojem Twitteru oprostio producent Joseph Michael Straczynski, s kojim je Furlan surađivala u popularnoj znanstveno-fantastičnoj seriji "Babylon 5".

It is a night of great sadness, for our friend and comrade had gone down the road where we cannot reach her. But as with all things, we will catch up with her in time, and I believe she will have many stories to tell us, and many new roles to share with the universe. pic.twitter.com/HyQlqyC19v