Asim Ugljen i njegova supruga Marta zajedno su već gotovo 15 godina, a sretni par dobit će još jedno dijete.

Glumac Asim Ugljen na Facebooku je posvetio dirljivu objavu svojoj supruzi Marti povodom 15. obljetnice njihove ljubavi te je otkrio da će uskoro dobiti još jedno dijete.

"Uskoro će 15 godina kako je naše zajedničko koračanje kroz život počelo. Za ljude naših godina je to poprilična brojka. Bilo je boljih i gorih dana, no, nasreću, ovi prvi su bili uvelike češći. Kada smo počeli hodati, vrlo brzo smo shvatili da ćemo dulje vrijeme ostati zajedno i da bismo možda mogli imati djecu, dok smo mladi i puni snage, pa kud puklo da puklo. Budući da sam ja odrastao s trojicom braće, a Marta sa bratom i sestrom, oboje smo rekli da bismo imali troje djece. No djeca se ne rade po narudžbi, to jest rade kad ste mladi, pa kao mačka, opalite i napravite. Tako da je Dino napravljen iz prve, a s Leilicom je trajalo malo dulje. Sada više nismo niti ona niti ja u cvijetu mladosti i trebalo nam je mrvicu dulje negoli s Leilom", napisao je naš glumac u objavi.

"Ali, uspjeli smo. Marta, volim te. Hvala ti na svim dosadašnjim zajedničkim koracima. Hvala ti na svim svađama. Hvala ti na svim mirenjima. Hvala ti na tome što si uvijek bila prekrasna supruga i još bolja majka našoj djeci. Ne sumnjam da ćeš biti jednako dobra i ovom malom životu koji dolazi. Ako su moji roditelji izdurali s četvoricom sinova, koji su monstrumi, izdurat ćemo i mi s troje. Naša djeca su (zasad) bolja negoli smo mi ikada bili. Ljubavi, hvala ti. Stiže mali Vatroslav Ugljen! Serem, ne znamo spol, niti nas je briga, ali poprilično sam uvjeren da je dečko, i ovaj put ću mu dati ime Vatroslav, nitko me neće zaustaviti. Ili Ognjen? Ognjen Ugljen isto zvuči maestralno. Pišite nam dolje, Vatroslav ili Ognjen? Ako je cura, bit će Vatroslava, tu nema razgovora. A sad idem otvoriti posebnu bocu rakije koju sam čuvao za ovaj dan. Stiže novi gusar/ica! Je**te, da nemam uši, smijao bih se oko glave. Danas vas sve volim. Čak i one koje ne volim", poručio je na Facebooku Asim Ugljen. "Volim i ja tebe", napisala mu je supruga u komentarima.