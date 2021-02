Asim Ugljen podijelio je s prijateljima na Facebooku jedno neugodno iskustvo drske krađe koju je doživio.

Glumac Asim Ugljen na Facebooku je podijelio jedno neugodno i neočekivano iskustvo koje je doživio dok je bio u kupnji s majkom. Uz to se osvrnuo i na aktualno goruće pitanje cijepljenja protiv koronavirusa preko reda.

Naime, Asimu su ukrali dioptrijske naočale kada je u jednoj trgovini isprobavao odjeću, a kada je saznao tko mu ih je ukrao, neugodno se iznenadio.

"Od šesnaeste nosim naočale. Dioptrija mi je malena, -0.5, pa ih ne nosim često jer mi ne trebaju.

Ali bez njih ne vozim. Ima tome dosta godina. Zove me mama da je odvezem u Peek and Cloppenburg da nešto kupi. Odvezem je i dosađujem se dok ona kupuje. Nađem nekakvu kravatu, pa dok čekam da je probam, skinem naočale da bih skinuo dolčevitu da zavežem kravatu i ostavim ih sa strane. Zavežem kravatu i odlučim je kupiti. Razvežem je, skinem i krenem rukom uzeti naočale koje su stajale kraj mene. Nema ih. Gledam da nisu pale. Nisu. Tražim. Nema ih. Nigdje. Traži stara sa mnom. Traže žene u dućanu. Nema. Nigdje. Sjete se u dućanu da imaju kamere. Odu pogledati snimke, kadli gospodin i gospođa, upicanjeni, sređeni, ona u bundi. Dok sam ja vezao kravatu, gospođa je samo zgrabila naočale i ubacila ih u torbicu te su nakon toga izašli van iz dućana. Dioptrijske naočale. Gospođa u bundi mi je ukrala dioptrijske naočale. To mi dođe kao da invalidu ukradem štaku.

Koji će njoj ku*** tuđe dioptrijske naočale, taj dio nikad nisam razumio. Ali ih je hapnula. U Peek and Cloppenburgu mi je gospođa u bundi ukrala dioptrijske naočale. Tako da nije nimalo čudno da se gospođe u bundama i ekipa s Rolexima cijepi prije reda. Pa kradu jebene štake po dućanima, kako neće cjepiva.

Hrvatska, san svakog lopova. I noćna mora svakog poštenog", napisao je Asim u podužoj objavi.

"Prilika čini lopova", "Možda je obožavateljica pa sad gleda 'Kud puklo da puklo' s tvojim naočalama na nosu. Trofej", "Isto prošla frendica sa sunčanim naočalama. Ah, te bunde i lopovi, uvijek su bili u nekoj vezi", "Nije ona kleptoman, ti si joj idol i želi suvenir", "Dno dna", neki su od komentara koje je dobio svojih prijatelja.