Asia Argento, koja je u vezi s Fabriziom Coronom, tvrdi da ju je redatelj Rob Cohen 2002. natjerao da popije GHB i ujutro se probudila gola u njegovom krevetu.

Glumica Asia Argento (45) optužila je redatelja Roba Cohena (71) za seksualno zlostavljanje za koje kaže da se dogodilo tijekom snimanja akcijskog filma "xXx" 2002. godine.

Asia je odigrala glavnu ulogu, a kolege na setu su joj bili Vin Diesel i Samuel L. Jackson. Glumica je o svemu progovorila za talijansku Il Corriere della Sera.

"Natjerao me da popijem GHB, imao je bočicu toga. U to vrijeme stvarno nisam znala što je to. Probudila sam se ujutro gola u njegovom krevetu", ispričala je Argento koja od 2018. ljubi poduzetnika Fabrizija Coronu, bivšeg muža Nine Morić. O tome je pisala i svojoj autobiografiji "Anatomy of a Wild Heart" koja će izaći 26. siječnja u njezinoj rodnoj Italiji.

Cohenov glasnogovornik je brzo odbacio Asijine tvrdnje rekavši da su lažne i zbunjujuće. "Gospodin Cohen kategorički negira optužbu Asije Argento za napad. Kad su radili zajedno, imali su odličan radni odnos i gospodin Cohen ju je smatrao prijateljicom, zbog čega je ova tvrdnja o 2002. godini zbunjujuća", piše u priopćenju.

Argento je poznata kao jedna od prvih glumica koje su optužile Harveyja Weinsteina za seksualno zlostavljanje. Talijanka nije ni jedina koja je optužila Cohena. Naime, kako piše Hollywood Reporter, jedna žena ga je anonimno optužila da ju je napao 2015. dok je bila u nesvijesti.

Redatelj je porekao i te optužbe, a zastrašujuće je da i njegova kći Valkyrie Weather tvrdi da ju je seksualno zlostavljao dok je bila dijete. Rekla je da se uglavnom sjeća boli i da je jednom napadu svjedočila i njezina majka Diana Mitzner. Cohen negirao i tu optužbu.

Inače, Asia, koja je poznata i kao djevojka slavnog, pokojnog chefa Anthonyja Bourdaina koji si je 2018. oduzeo život, optužena je za seksualni napad od strane glazbenika Jimmyja Bennetta. Ispričao je za da ga je glumica 2013. kada je imao 17 godina napala u hotelskoj sobi.

Kako je pisao The New York Times, Argento je s Bennettom postigla nagodbu plativši mu 380.000 dolara sa svojim sada pokojnim dečkom Bourdainom.