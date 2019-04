Bivša djevojka Justina Biebera, Ashley Moore, šetnjom u bikiniju pokazala što mladi pjevač propušta.

Ashley Moore, model i manekenka koja je javnosti najpoznatija po svojoj romansi s mega popularnim pjevačem Justinom Bieberom, prošetala je meksičkom pješčanom plažom i izmamila uzdahe oba spola.

Vitka Ashley na sebi je imala tek minijaturan bikini leopard uzorka, a kako je i sama svjesna svoje ljepote pokazala je stalnim zahtjevima da ju se fotografira. U društvu prijateljice je pozirala i razbacivala se svojim oblinama, a u prvi plan je neprestano stavljala svoju gotovo potpuno golu stražnjicu.

Sunčajući se i namještajući svoj mikro badić, Ashley je definitivno Justinu poslala jasnu poruku o tome što sve propušta zato što više nije s njom.

Podsjetimo, Ashley i Justin bili su u isprekidanoj vezi nekoliko godina, a povezivalo ih se od 2015. do 2017. U tom periodu Ashley se pojavila i u dokumentarnom filmu o Justinu Bieberu "Justin Bieber Never Say Never."

Iako je sada Justin sretno oženjen, vjerujemo kako ga ovakve fotke barem malo pecnu i natjeraju da pomisli na sve što propušta s Ashley.