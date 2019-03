Justin Bieber iznenadio je javnost kada je 2018. godine zaprosio manekenku Hailey Baldwin.

Justin Bieber napokon je komentirao glasine o tome da mu u braku ne cvjetaju ruže i to nakon svega 6 mjeseci.

Glazbenik Justin Bieber itekako je iznenadio javnost kada je tijekom romantičnog putovanja 2018. godine zaprosio manekenku Hailey Baldwin, a zatim se ubrzo s njom i vjenčao.

Unatoč sretnim vijestima o zarukama i vjenčanju, glazbenik je počeo izgledati sve lošije te se čudno ponašati.

"Samo sam vas htio obavijestiti kroz što trenutačno prolazim. Puno se borim, osjećam se poprilično nepovezano i čudno. Uvijek se oporavim, pa se ne brinem, ali samo sam vas htio zamoliti da molite za mene. Bog je vjeran i molitve stvarno imaju smisla", nedavno je napisao na Instagramu, a ubrzo su počele priče kako mu u braku ne cvjetaju ruže, iako dio javnosti i dalje misli kako je njihov brak samo medijski trik.

No, Justin je sada odlučio stati na kraj takvim glasinama, a na to ga je potaknuo ružni komentar "obožavatelja" ispod jedne njegove fotografije na Instagramu. "Ti nisi zaljubljen u Hailey! Oženio si je samo da bi se osvetio Seleni Gomez, a Hailey spava s muškarcima poput Shawna Mendesa radi slave i uz to je rasistica", stajalo je u komentaru, a Justin je stao u obranu svoje supruge.

"Ti si nezreo i činjenica da imaš cijeli profil namijenjen pljuvanju po meni, mojoj supruzi i našem braku je potpuno apsurdna. Zašto bih se oženio da se osvetim bivšoj? Tko god vjeruje u to je zloban ili ima 10 godina, jer osoba s normalnim razmišljanjem se ovako ne razgovara. Trebao bi se uistinu sramiti sam sebe. Volio sam i volim Selenu i ona će uvijek imati posebno mjesto u mom srcu, ali sam preko glave zaljubljen u svoju ženu i ona je nešto najbolje što mi se ikad dogodilo i točka...", napisao je Bieber te zatim nastavio.

"Više nikad neću odgovarati na ovakve poruke, no ovo je odgovor na sve djetinjaste i bolesne ljude koji mojoj supruzi šalju poruke poput 'on će se uvijek vraćati Seleni' ili 'Selena je bolja za njega'. Nemate pojma o mom životu niti što je najbolje za mene!!! Hailey je moja supruga i točka. Ako to ne poštujete, znači da ne poštujete niti mene", zaključio je.

U obranu plavokose manekenke stala je i Justinova majka koja joj je u jednom komentaru zahvalila za sve što radi za njezinog sina. "Predivna si, Hailey. Tako sam zahvalna na tebi", poručila joj je Pattie.