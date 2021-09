Antonia Dora Pleško otkrila je Giulianu u Večernjem showu na Radio Dalmaciji da joj je san nastupiti na Eurosongu, rekla je da odlazi u Meksiko na mjesec dana, a prisjetila se i kobnog dana kada su joj provalili u apartman i hakirali Instagram.

Mlada pjevačica Antonia Dora Pleško gostovala je u Večernjem showu s Giulianom na Radio Dalmaciji gdje je, među ostalim, otkrila da je možemo očekivati na Dori.

"Vidim se na Eurosongu, to mi je san otkad sam bila mala. Obrađivala sam sve eurovizijske pjesme, čak i na izraelskom. Mogla sam već ići na Doru, ali želim raditi i pripremiti se da budem 100% spremna, kad dođem - pobijediti i otići predstavljati svoju zemlju", poručila je Antonia Dora koja je vrlo aktivna na društvenim mrežama. Na TikToku je prati 82 tisuće ljudi, a Giulianu je ispričala kako je izgledao dan kad su joj hakirali Instagram.

"Bila sam na odmoru i nisam mogla objaviti sliku na Instagramu. Tada mi je došao mail da mi je hakiran Instagram i cifra koju moram uplatiti da mi ga vrate. Rekla sam ok, napravit ću novi Instagram i vratim se u apartman u koji su mi za to vrijeme provalili. Dan d." prisjetila se.

"I meni su hakirali Instagram, tražili su lovu. Odgovorio sam im na mail - Eto vam i slike i sve... I vratili su mi ga", otkrio joj je Giuliano.

Splitska pjevačica progovorila je i o prijateljstvima u svijetu glazbe.

"Teško je, ali vjerujem da je to moguće. Iako sad ima puno 'fejkera', svi se samo smješkaju", kazala je.

Prijateljstvo je veže s Lorenom Bućan koju je Giuliano nazvao i tako doznao za pjesmu bez ikakvog smisla koju su kao osmogodišnjakinje osmislile Antonia Dora i ona. To stvarno vrijedi poslušati.

Antonia Dora Pleško će početkom studenoga na mjesec dana otputovati u Meksiko. Bit će joj ovo drugi posjet toj zemlji u koju se zaljubila na prvu, ali sinoć je ipak pjevala o nešto sjevernijoj destinaciji. Slušatelje Radio Dalmacije počastila je svojom verzijom legendarne pjesme "Englishman in New York" – "Dalmatian in New York".