Pjevačica Antonia Dora Pleško, za svoju pjesmu "Srce na dlanu" kaže da je čekala cijeli svoj glazbeni put. Zašto joj je ova pjesma toliko posebna, tko ima glavnu ulogu u videospotu, kako se Antonia snalazi bez velikih koncerata, ali i gdje se pjevačica namjerava preseliti, sve je otkrila za In magazin.

Za ovo ljeto Antonia Dora Pleško odlučila se baladom "Srce na dlanu" pokloniti svima iskrene emocije koje se nalaze unutar ove pjesme.



"Obožavam tu pjesmu. Čim sam je čula rekla sam to je moja, ne zanima me. Taj tekst je toliko snažan da uopće nije potrebno vokalno dokazivanje. Svatko tko je tako nešto prošao kao što se pjeva u pjesmi može se u tome bar malo pronaći. Govori o tome da u vezi svatko treba jednako dati, bilo to veza, prijateljstvo nije bitno jer svatko treba dati jednako", objasnila je Antonia.



A da je Antoniji Dori ovo zaista najposebnija pjesma do sada, svjedoči i njezin dečko koji je dobio glavnu ulogu u videospotu. A to je ujedno i prvi put da je pjevačica otkrila s kim je u, kako kaže, sretnoj vezi.



"Bilo nam je jako lijepo na snimanju, mislim da je dečko skroz upotpunio taj spot. Nije bilo ništa teško odglumiti, sve je nekako teklo. Jako smo lijepu atmosferu svi skupa imali na otoku Hvaru gdje smo snimali'', priča.



Antoniji najveća podrška osim majke, upravo je dečko, koji je uz nju u svakom trenutku. A o svojoj vezi ne želi mnogo pričati jer ističe, više se puta opekla.



"U tom sam slučaju malo sebična, čuvam to za sebe. A on mi je potpora, naravno. Ne bi bio tu da nije potpora jer moj posao i moj život zahtjeva nekoga tko može meni pomoći, stati uz mene. Definitivno se u tom smislu nadopunjujemo jer je i on fotograf tako da svašta nešto skupa stvaramo, radimo, slikamo'', priča Antonia.



U vremenu bez nastupa pjevačica se okrenula društvenim mrežama, što se pokazalo kao pun pogodak. Njezini talenti stigli su do šire populacije. Pjevanjem, plesom, glumom ali i fotografijom Antonia Dora se ozbiljno nametnula u influenserskim vodama.



"Nikad u životu nisam mogla zamislit i da je tako "kad gledaš sa strane" lako zaraditi novac. Međutim nije. Tu je puno živaca, puno stresa, šalji podatke, šalji analitiku, šalji svaki dan mailove. Uvijek ima milijun toga, ali je na kraju dana gušt. Šparaš i stavljaš sa strane i možeš si eto nakon cijele te radne godine uplatiti neko putovanje jer skupi se'', objasnila je.



A putovanja su nešto što si Antonija voli priušititi. Kao malena djevojčica obilazila je svijet pjevajući, a sada svoje oaze traži radi užitka. Naime, toliko se zaljubila u jednu destinaciju da bi se mogla i preseliti.



" Idemo na Bali i to se dugo planira. Jedva čekam, ne znam koliko ćemo dugo ostati, može biti mjesec ili dva, ali definitivno ču od tamo raditi. Sva moja oprema ide samnom, tako da nema baš odmora toliko koliko se čini. Gori je radno jer se mora i gore zaraditi za taj život ako želiš ostat još duže. Tako da jedva čekam i odbrojavam dane", otkrila je Antonia.



Antonia Dora ternutno živi život kakav je oduvijek sanjala, a upravo zbog tog osjećaja i ne skida osmijeh s lica.

