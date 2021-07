Svoju karijeru ZApočeli su još kao djeca, ODrasli su pred očima javnosti i danas su mladi ljudi koji uspješno osvajaju estradu. Mia Negovetić, Antonia Dora Pleško i mnoga druga imena ZAbljesnula su u dječjim godinama.

Kad je 2015. godine, tad kao 12-godišnjakinja, zapjevala himnu na vojnom mimohodu kojim je obilježena 20-ta obljetnica Oluje, svi su pomislili - zvijezda je rođena. I nisu pogriješili, danas 18-godišnja Mia Negovetić osvaja na svim područjima. Uz to što pjeva, piše i pjesme.



"Uvijek dođe sama od sebe, ali je nekad potaknuta nekim specifičnim događajem, a nekad dođe jer sjedim za klavirom i u tom trenutku mi padne neki stih na pamet", ispričala je Mia.



Fantastična Riječanka, osim vokalnim sposobnostima, osvaja i novim imidžem, pa se mnogi koji je samo poznaju kao djevojčicu koja je pjevala himnu, iznenade kad je vide u novom izdanju.



"Nasmijem se kad me kao ne skuže jer sam sad odjednom neka velika cura, al' eto, rastem i ja kroz vrijeme", rekla je pjevačica.



Kao 10-godišnjakinjakinja, publiku, ali i žiri u Supertalentu 2007. godine, osvojila je Antonia Dora Pleško.



"Da sam neka opaka faca na Broadwayju, ja bih s tobom potpisala doživotni ugovor", rekla joj je Nina Badrić.



Nazivali su je malenom Lizom Minelli, splitskim čudom od djeteta, dobila je čak i ulogu u holivudskoj seriji. A kad se ponovno pojavila u Supertalentu 2017. godine, glazbena karijera doživjela joj je strelovit uspon.



"Još uvijek mi se čini kao san jer sam sanjala da se sve ovo događa i ovo se sad stvarno događa i još to ne kužim. Najsretnija sam zbog tog 'Supertalenta'", istaknula je Antonia Dora.



Prvi dječji Eurosong 2003. nama je ostao u posebnom sjećanju. Pobjedu je odnio tada 11-godišnji Dino Jelusić s pjesmom "Ti si moja prva ljubav". Danas putuje s rock sastavom, čiji se albumi u svijetu prodaju u milijunskim primjercima. Nećete vjerovati, kad su doznali za njegov uspjeh iz djetinjstva, čak su mu i zavidjeli:



"Mislim saznali su naravno, preko YouTubea. Nevjrojatno je to da je jedan od pjevača kojeg sam idolizirao. Rekao je: 'Nmaš pojma koliko je to cool, ja sa 10 godina nisam imao pojma imao šta ću raditi u životu. Ti si pjevao po velikim pozornicama. Ja bih sve dao da sam imao takve početke'", ispričao je Dino.

Dino Jelusić danas je jedan od najtraženijih mladih glazbenika. Svoje glazbene snove ostvario je u Americi, nastupajući na najvećem rock spektaklu koji se ondje može vidjeti, a u Hrvatskoj je situacija ipak nešto drugačija.



"Dok god radim muziku koju volim, meni je to u prvom planu

Ne smeta mi zato što dovoljno mi se duša nahrani vani od tih koncerta, ali lijepo mi se vratiti ovdje i svirati u malim klubovima", rekao je pjevač.



Prije 17 godina, 9-godišnja djevojčica Nika Turković, osvojila je srca gledatelja, nastupivši na dječjem Eurosongu u Norveškoj. Hrvatsku je tada predstavljala s pjesmom "Hej mali" i osvojila visoko 3. mjesto. Danas je te snimke, kaže, dobro nasmiju.



"Ja sam si tad bila sjajna. Samo pamtim to još po tome baš sam tad voljela to što ja radim, super mi je bilo, bila sam glavna faca u školi nakon toga i to je bila poanta života tada", priznala je pjevačica.



U međuvremenu je Nika bila na školovanju u Londonu i odabrala drugačiji glazbeni smjer. Taktovi njezinih novih pjesama zaintrigirali su mnoge jer radi se o potpuno drugačijem zvuku od onog na koji smo navikli kada je o hrvatskoj glazbi riječ:



"Sad je ispalo da mi je puno ljudi reklo da im se sviđa to što je drugačije, tako da ne mislim da su ljudi zapravo u kutiji nego samo da upijaju ono što im se da", istaknula je.

Kao malo starije, sa 16 godina, upoznali smo Damira Kedžu i Franku, a mnogo je tu još imena koja su zabljesnula u dječjim godinama, kao što je mnogo i onih koje ćemo tek upoznati.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.