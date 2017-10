"Ja se nadam da je bilo i kanadske publike tako da se naša kultura predstavi i Kanađanima", rekao je Dubravko Radić iz ansambla Lado.

Svom dugom popisu turneja Lado je dodao Kanadu. S ambasadorima hrvatske tradicijske kulture je i naša ekipa. Pred kanadsku publiku - mahom iseljenike i njihove obitelji izašli su posebno uzbuđeni - a oni su uzvratili odličnim poznavanjem zvukova tambure i ritmova naših najljepših kola i drmeža.

Publika u Kanadi većinom je domaća. "Rodna gruda je rodna gruda, evo hvata u grlu", rekao je Vlado. Plesati pred kanadskom publikom zato je poseban izazov. "Ja se nadam da je bilo i kanadske publike tako da se naša kultura predstavi i Kanađanima", rekao je Dubravko Radić iz ansambla Lado. Kanađani su mogli prošetati Hrvatskom kroz glazbu i ples. I to kroz 12 posebno izabranih koreografija.

"Repertoar je izabran na način da su to sve koreografije koje su nagrađivane na našim i svjetskim festivalima, to je bio kriterij - best off", rekao je Andrija Ivančan, umjetnički ravnatelj ansambla Lado. A i Ladovci su izvan svih kriterija - jedinstven živući muzej sačinjen od pedesetak umjetnika.



Pa su pjevali da se čuje - sve do Amerike. Jer, samo rijeka dijeli Detroit u SAD-u i Windsor u Kanadi, odakle Lado nastavlja svoju turneju. Bit će to jedinstvena promocija hrvatske kulture u Sjevernoj Americi ove godine.