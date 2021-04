Anne Douglas bila je druga supruga Kirka Douglasa, a u braku su bili 66 godina. Anne je preminula u četvrtak u 103. godini.

Anne Douglas, udovica legendarnog Kirka Douglasa, preminula je u 103. godini. Svjetski mediji pišu kako je Anne preminula u svom domu na Beverly Hillsu u četvrtak, a vijest o smrti potvrdila je i njezina obitelj.

"Anne mi je bila više od pomajke. Iz svih nas je uvijek izvlačila samo najbolje, pogotovo iz mog oca. Moj otac nikada ne bi imao takvu karijeru i uspijeh bez njezine podrške i pomoći", stoji u službenoj izjavi Michaela Douglasa. Glumac je dodao kako su je Catherine Zeta-Jones i on obožavali, baš kao i njihova djeca.

Anne i Kirk Douglas bili su u braku 66 godina, a upoznali su se 1953. na snimanju filma "Act of love". Malo prije toga, Kirk se rastao od svoje prve supruge Diane. Pred oltar su stali 1954. godine u Las Vegasu, a drugo raskošno vjenčanje imali su 2004. kada su proslavili 50 godina braka.

Njihova ljubavna priča krenula je kada je Kirk zaposlio Anne kao svoju suradnicu, no brzo se zaljubio u nju. Ona ga je isprva odbijala zbog njegove titule ženskaroša i velikog holivudskog zavodnika. "U jednom sam trenutku odlučio da ću je prestati pokušavati impresionirati te da ću je početi slušati i pričati o sebi", izjavio je u jednom od intervjua Kirk.

Iako su zajedno bili do kraja Kirkova života, glumac je priznao da ju je varao. Kako je opisao u svojoj knjizi "Kirk And Anne: Letters of Love, Laughter and a Lifetime in Hollywood", Anne je smatrala kako je nerealistično očekivati potpunu vjernost u braku, a ona je sama priznala da on nikada nije ni pokušao sakriti nevjeru od nje.

Anne je vodila sve njegove financije s kojima je on bio vrlo loš, a poslovne odluke nije donosio bez savjetovanja s njom. S vremenom je postala modna ikona i filantrop te rado viđena gošća raznih društvenih imena.