Kirk Douglas bio je u dva braka, a druga supruga Anne Buydens bila je ljubav njegova života, no varao ju je s brojnim holivudskim ljepoticama.

Kirk Douglas, koji je u srijedu preminuo u 104. godini, za života je izlazio s brojnim ljepoticama, poput Marlene Dietrich i Rite Hayworth, ženio se dva puta, a u svojoj je autobiografiji priznao da je obje žene varao.

S prvom suprugom Dianom Dill u braku je bio od 1943. do 1951. godine i dobio je sinove Michaela i Joela. Kako je sam priznao, razišli su se jer su shvatili kako nisu jedno za drugo. Tri godine nakon razvoda vjenčao se s Anne Buydens te s njome dobio sinove Petera i Erica, koji je preminuo s 46 godina od posljedica predoziranja drogom.

Anne je tijekom nacističke okupacije živjela s obitelji u Parizu i radila je za filmsku kompaniju, nakon rata zaposlila se kao asistentica filmskih redatelja, a s vremenom je i sama postala producentica.

Isprva, Kirk je Anne zaposlio kao svoju suradnicu, no vrlo se brzo zaljubio u nju, ali ga je ona odbijala zbog njegove titule ženskaroša i velikog holivudskog zavodnika.

"U jednom sam trenutku odlučio da ću je prestati pokušavati impresionirati te da ću je početi slušati i pričati o sebi", izjavio je u jednom od intervjua Kirk.

Bila je to očito dobra odluka jer Anne ipak nije mogla odoljeti njegovu šarmu, uskoro je njihova veza postala službena i vjenčali su se 1954. godine. S Anne je ostao do kraja života, no varao ju je s brojnim ženama. Ona je za to znala te mu je sve opraštala, ali pod jednim uvjetom - da zna imena svih ljubavnica.

Kako je opisao u svojoj knjizi "Kirk And Anne: Letters of Love, Laughter and a Lifetime in Hollywood", Anne je smatrala kako je nerealistično očekivati potpunu vjernost u braku, a ona je sama priznala da on nikada nije ni pokušao sakriti nevjeru od nje.

"Anne nije bila neurotična kao Gene Tierney, koja je uvijek inzistirala na tome da se za naše spojeve popnem na drvo ispred njezina prozora. Nije bila ni nesmotrena kao Irene Wrightsman, koju sam zatekao u našem krevetu sa Sydney Chaplinom kad sam se ranije vratio doma iz studija", napisao je, među ostalim, holivudski veteran u spomenutoj knjizi.

Anne je vodila sve njegove financije s kojima je on bio vrlo loš, a poslovne odluke nije donosio bez savjetovanja s njom. S vremenom je postala modna ikona i filantrop te rado viđena gošća raznih društvenih imena, a danas ima 100 godina.