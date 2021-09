Angelina Jolie i The Weeknd uhvaćeni su na zajedničkoj večeri, nakon koje su otišli u njegovu luksuznu vilu na Bel-Airu.

Američka glumica Angelina Jolie snimljena je tijekom izlaska na večeru s glazbenikom The Weekndom u jedan poznati restoran u Santa Monici, samo nekoliko mjeseci nakon što su počele kružiti glasine o njihovoj romansi, koju zasad nisu službeno potvrdili.

No 46-godišnja Angelina i 31-godišnji The Weeknd očito se druže sve češće, a u privatnom dijelu restorana zadržali su se dva sata kako ih nitko ne bi mogao ometati. Stigli su odvojeno, ali restoran su ipak odlučili napustiti zajedno i odvesti se automobilom do njegove vile na Bel-Airu, što su sve snimili paparazzi koji su ih čekali ispred ulaza.

The Weeknd, inače pravog imena Abel Tesfaye, i Angelina prvi su put viđeni zajedno u javnosti u Los Angelesu krajem lipnja ove godine, kada su se također našli u Santa Monici, no tada su kućama otišli odvojeno.

Bilo je to iznenađenje za mnoge jer dosad se nije znalo da ih povezuje bilo kakvo prijateljstvo i odmah su se pojavile glasine da između njih postoji i nešto više od toga. No zanimljivo je da ju je glazbenik spomenuo u jednoj od svojih pjesama i uspoređivao ju sa svojom bivšom djevojkom Selenom Gomez. Zanimljivo je i da su Selenu još 2016. godine povezivali s Angelininim bivšim suprugom Bradom Pittom, i to dok su još bili u braku, nakon čega je The Weeknd objavio pjesmu "Party Monster" u kojoj ih obje spominje i uspoređuje njihove usne.

Angelinu su nedavno povezivali s njezinim bivšim suprugom Johnnyjem Leejem Millerom jer je nekoliko puta snimljena kako ulazi i izlazi iz njegova stana, i to sve dok brakorazvodna parnica s Bradom još uvijek nije bila službeno završena.