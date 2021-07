Angelina Jolie viđena je na večeri s The Weekndom u jednom od najpopularnijih restorana u Los Angelesu.

Holivudska glumica Angelina Jolie, koja nosi i titulu jedne od najljepših, viđena je kako uživa u otmjenoj večeri u jednom od restorana u Los Angelesu i to u društvu popularnog pjevača The Weeknda.

46-godišnja Angelina i 31-godišnji The Weeknd pravog imena Abel Tesfaxe, primijećni su kako napuštaju omiljeni restoran brojnih zvijezda Giorgio Baldi i to u vrlo prisnom raspoloženju, piše The Sun.

Ovo je iznenađenje za mnoge jer dosad se nije znalo da ih povezuje bilo kakvo prijateljstvo, a već kruže i glasine da između njih postoji i nešto više od toga, a poznato je tek da ju je on spomenuo u jednoj od svojih pjesama i uspoređivao ju sa svojom bivšom djevojkom Selenom Gomez.

Zanimljivo je i da Selenu još 2016. godine povezivali s Angelininim bivšim suprugom Bradom Pittom i to dok su još bili u braku, nakon čega je The Weeknd objavio pjesmu "Party Monster" u kojoj ih obje spominje i uspoređuje njihove usne.

Angelinu su nedavno povezivali s njezinim bivšim suprugom Johnnyjem Leejem Millerom jer je nekoliko puta snimljena kako ulazi i izlazi iz njegova stana i to sve dok brakorazvodna parnica s Bradom još uvijek nije službena završena.