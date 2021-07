Angelina Jolie i The Weeknd viđeni su kako zajedno večeraju u jednom restoranu u Los Angelesu, a pojavile su se i informacije da su se u tajnosti družili u New Yorku.

Glumica Angelina Jolie prije nekoliko dana je bila na obiteljskom izletu u New Yorku, gdje je njezin sin Pax (17) upoznao glazbenika The Weeknda. Britanski The Sun piše kako to nije prvi put da su se 46-godišnja glumica i 31-godišnji glazbenik vidjeli, a navodno su neko vrijeme proveli zajedno u tajnosti.

"Angelina je već neko vrijeme u kontaktu s glazbenikom, a u isto su vrijeme bili u New Yorku. Na jednom spoju im je društvo pravio i njezin sin Pax koji je njegov veliki fan. Zasad su samo prijatelji, no tko zna što se između njih može dogoditi u budućnosti. The Weeknd nikada nije skrivao da je zaljubljen u Angelinu", rekao je izvor blizak paru.

The Weeknd, inače pravog imena Abel Tesfaye, i Angelina Jolie prije nekoliko dana su prvi put viđeni zajedno u javnosti nakon večere u Los Angelesu. Našli su se u Santa Monici, no kućama su otišli odvojeno.

Njihovi obožavatelji ostali su u čudu te ne mogu ni po čemu spojiti glumicu i glazbenika, iako je on još u jednoj pjesmi 2016. godine spomenuo Angelinu.

Inače, Angelinu Jolie su povezivali s nekoliko slavnih osoba još otkako se rastala od Brada Pitta. U braku je bila tri puta, s Johnnyjem Lee Millerom, Billy Bobom Thortonom i Bradom Pittom. The Weeknd je s druge strane ljubio Bellu Hadid, Selenu Gomez i Rosaliju.

Angelinu su nedavno povezivali s njezinim bivšim suprugom Johnnyjem Leejem Millerom jer je nekoliko puta snimljena kako ulazi i izlazi iz njegova stana i to sve dok brakorazvodna parnica s Bradom još uvijek nije službena završena.