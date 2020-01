Alisha Wainwright i Justin Timberlake viđeni su krajem studenog prošle godine kako izmjenjuju nježnosti tijekom izlaska.

Krajem studenog prošle godine svijet su šokirale fotografije na kojima dotad uzorni suprug Justin Timberlake izmjenjuje nježnosti s kolegicom Alishom Wainwright.

Duo je viđen tijekom izlaska s kolegama sa seta zajedničkog filma "Palmer", a pritom su se držali za ruke te ga je Alisha mazila po unutarnjoj strani bedara. Nekoliko dana kasnije glazbenik se požalio bliskim prijateljima kako ga je sram zbog svog ponašanja kojemu je kumovao alkohol.

"Izbjegavam tračanje koliko god mogu, ali smatram da je važno za moju obitelj da se oglasim o nedavnim glasinama koje povređuju ljude koje volim. Nedavno sam bio izložen oštrim osudama, ali želim da svima bude jasno, između mene i kolegice nije se dogodilo ništa. Popio sam previše te noći i žalim zbog svog ponašanja. Volio bih da sam postupio bolje.

To nije primjer koji želim pružiti svom sinu. Ispričavam se svojoj predivnoj supruzi i obitelji što sam ih izložio u takvu sramotnu situaciju, i fokusiram se na to da budem što bolji suprug i otac. To nije bilo tako. Iznimno sam ponosan na to što radim na 'Palmeru', veselim se što ću nastaviti snimanje tog filma i uzbuđen sam što će ga ljudi moći pogledati", napisao je Justin u objavi na Instagramu nekoliko dana poslije.

Njegova supruga Jessica Biel ostala je uz njega, dok se Alisha od skandala odlučila odmoriti u povećem društvu na plažama poznatog meksičkog ljetovališta Tulum, koje zvijezde obožavaju.

30-godišnja Amerikanka pritom je pokazala isklesano tijelo te čitavo vrijeme nije skidala veliki osmijeh s lica. Kako god bilo, skandal joj je itekako donio veću medijsku pozornost, što možda opravdava taj osmijeh, jer dobro se zna da u Hollywoodu takva pažnja donosi i nove unosne ugovore...