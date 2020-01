U studenom prošle godine pojavile su se fotografije na kojima Justin Timberlake izmjenjuje nježnosti s kolegicom Alishom Wainwright, dok je njegova supruga Jessica Biel bila kod kuće.

Čini se kako glumačko-glazbeni par Jessica Biel i Justin Timberlake naporno rade da poprave svoj narušeni brak.

Podsjetimo, u studenom prošle godine Justin Timberlake šokirao je javnost kada su svjetlo dana ugledale fotografije na kojima razmjenjuje nježnosti s kolegicom sa seta filma "Palmer", 8 godina mlađom Alishom Wainwright.

Duo je viđen tijekom izlaska s kolegama sa seta, a pritom su se držali za ruke te ga je Alisha mazila po unutarnjoj strani bedara. Nekoliko dana kasnije, glazbenik se požalio bliskim prijateljima kako ga je sram zbog svog ponašanja kojemu je kumovao alkohol.

"Izbjegavam tračanje koliko god mogu, ali smatram da je važno za moju obitelj da se oglasim o nedavnim glasinama koje povređuju ljude koje volim. Nedavno sam bio izložen oštrim osudama, ali želim da svima bude jasno, između mene i kolegice se ništa nije dogodilo. Popio sam previše te noći i žalim zbog svog ponašanja. Volio bih da sam postupio bolje. To nije primjer koji želim pružiti svom sinu. Ispričavam se svojoj predivnoj supruzi i obitelji što sam ih izložio u takvu sramotnu situaciju, i fokusiram se na to da budem što bolji suprug i otac. To nije bilo tako. Iznimno sam ponosan na to što radim na 'Palmeru', veselim se što ću nastaviti snimanje tog filma i uzbuđen sam što će ga ljudi moći pogledati", napisao je Justin u objavi na Instagramu nekoliko dana poslije.

Jessica nije javno raspravljala o ponašanju svog supruga, no moglo se čuti kako mu je jasno poručila da će se morati iskupiti.

Kako prenosi Cosmopolitan, par je nedavno uhvaćen na večeri u Los Angelesu na kojoj su se zabavljali, no u jednom trenutku razgovor je postao malo napet. "Dogodilo se nekoliko puta da je razgovor stao, bilo je napeto i oboje su se udubili u svoje misli", otkrio je očevidac.

Ipak se stvari ne rješavaju preko noći, no ipak Timberlakeovi slove za jedan od najstabilnijih holivudskih parova.