Justin Timberlake oglasio se o navodnoj prevari Jessice Biel i aferi s Alishom Wainwright.

Slavni pjevač Justin Timberlake odlučio se javno ispričati svojoj supruzi, glumici Jessici Biel, nakon što je snimljen kako se u javnosti pipka i drži za ruke u javnosti s lijepom glumicom Alishom Wainwright, s kojom snima filma "Palmer".

38-godišnji Justin za svoje postupke krivi pretjeranu konzumaciju alkohola prilikom noćnog izlaska u New Orleansu gdje su snimljeni te tvrdi kako se ništa više od držanja za ruke između njih dvoje nije dogodilo.

Svoju javnu ispriku Jessici objavio je na profilu na Instagramu kako bi spriječio širenje tračeva i spriječio daljnje povređivanje ljudi do kojih mu je stalo i koje voli.

"Izbjegavam tračanje koliko god mogu, ali smatram da je važno za moju obitelj da se oglasim o nedavnim glasinama koje povređuju ljude koje volim. Nedavno sam bio izložen oštrim osudama, ali želim da svima bude jasno, između mene i kolegice se ništa nije dogodilo. Popio sam previše te noći i žalim zbog svog ponašanja. Volio bih da sam postupio bolje. To nije primjer koji želim pružiti svom sinu. Ispričavam se svojoj predivnoj supruzi i obitelji što sam ih izložio u takvu sramotnu situaciju, i fokusiram se na to da budem što bolji suprug i otac. To nije bilo tako. Iznimno sam ponosan na to što radim na 'Palmeru', veselim se što ću nastaviti snimanje tog filma i uzbuđen sam što će ga ljudi moći pogledati", napisao je Justin u objavi.

Justin i Jessica u braku su od 2012. godine, a u trenutku kada je snimljen s Alishom na ruci nije nosio vjenčani prsten. Njih dvoje u filmu "Palmers" glume ljubavnike, a Jessica se o novonastaloj neugodnoj situaciji zasad nije javno oglasila.

Njihova je veza započela 2007. godine, nedugo nakon što je Justin prekinuo s Cameron Diaz, s kojom je izlazio tri godine. Par se zaručio u prosincu 2011. godine, vjenčao u listopadu 2012. godine, a 2015. godine rodio im se sin Silas.