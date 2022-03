Adrien Brody i Georgina Chapman u vezi su dvije godine, a iako taje detalje svoje ljubavi, ovoga su tjedna spremno stali pred fotografe u Los Angelesu.

Glumac Adrien Brody posljednjih se godina rijetko pojavljuje u javnosti, no ovoga je tjedna stao pred fotografe zbog promocije nove serije "Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty" u Los Angelesu. Uz njega je bila i Georgina Chapman, modna dizajnerica s kojom je u vezi posljednje dvije godine.

Par je izgledao sretnije no ikada, no detalje svoje ljubavi nisu odavali novinarima, kao ni do sada. 45-godišnja Georgina inače je bivša supruga propalog filmskog mogula Harveyja Weinsteina, a s Brodyjem je u vezi od veljače 2020. godine.

U elegantnim kombinacijama plijenili su pažnju fotografa, a sudeći po raspoloženju, nije im bilo mrsko fotkati se skupa s ostalim Brodyjevim kolegama iz serije.

Adrien i Georgina navodno su u ozbiljnoj vezi, a ona ga je upoznala i s kćerima Indijom i Dashiell, koje je dobila u braku s Weinsteinom. Podsjetimo, Weinstein je prije nekoliko godina osuđen za seksualno zlostavljanje glumica. Zbog njega je pokrenut pokret #metoo i prema dosadašnjim svjedočanstvima više od stotinu žena bilo je njegovim žrtvama.

Inače, Adrien Brody ušao je u povijest 2003. kada je za ulogu u drami "Pijanist" osvojio Oscara i tako sa svojih 29 godina postao najmlađa osoba kojoj je to uspjelo. No, nakon tog velikog priznanja u svijetu filmske industrije, glumac nije imao neka ostvarenja. Utjelovio je Salvadora Dalija u filmu Woodyja Allena "Ponoć u Parizu", ali nakon toga nije imao toliko zapažene uloge.

Posljednje upečatljive uloge Adrien je odigrao u filmu "The Grand Budapest Hotel" i seriji "Peaky Blinders", u kojoj je u četvrtoj sezoni utjelovio Lucu Changrettu.

