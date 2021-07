Adrien Brody i Georgina Chapman tek su prije nekoliko tjedana službeno potvrdili svoju vezu o kojoj se šuška od veljače prošle godine.

Adrien Brody (48) iznenadio je javnost pojavivši se na 74. filmskom festivalu u Cannesu u društvu svoje djevojke, modne dizajnerice Georgine Chapman (45).

Par se povezuje od veljače 2020., no tek su prije nekoliko tjedana službeno potvrdili svoju vezu. Adrien, koji je poznat po tome što ne voli dijeliti detalje svog privatnog života, očito je odlučio na svečana događanja odsad dolaziti s Georginom, a ne sam kao ranije.

Brody i Chapman su bili jako dobro raspoloženi i zaljubljeno su se gledali, a u jednom trenutku su se na crvenom tepihu poljubili i taj je potez iznenadio mnoge. Georgina je blistala u dugoj, cvjetnoj haljini i nije puštala ruku svog dečka Adriena koji je bio obučen u crno odijelo i imao sunčane naočale.

Strani mediji su ranije pisali da su Brody i Chapman u ozbiljnoj vezi te da je ona upoznala s njim svoje kćeri Indiju i Dashiell koje je dobila u braku s filmskim producentom Harveyjem Weinsteinom.

Weinstein je osuđen za seksualno zlostavljanje glumica. Zbog njega je pokrenut pokret #metoo i prema dosadašnjim svjedočanstvima više od stotinu žena su bile njegove žrtve.

Inače, Brody je ušao u povijest 2003. kada je za ulogu u drami "Pijanist" osvojio Oscara i tako sa svojih 29 godina postao najmlađa osoba kojoj je to uspjelo. U filmu Romana Polanskog glumac je utjelovio Wladyslawa Szpilmana, židovskog pijanista koji je čudom preživio uništenje varšavskog geta u 2. svjetskom ratu. Brodyjevo preuzimanje zlatnog kipića jedno je od onih koje će ostati upamćeno. Presretni Adrien iznenadio je kolegicu Halle Berry, koja mu je uručivala nagradu, i poljubio ju, a ona se prepustila tome.

Ne voli dijeliti privatni život s javnošću, ali detalje o njemu ne skriva uspješno. Od 2003. do 2006. bio je u vezi s Michelle Dupont, što je zanimljivo jer tko zna kako je ona reagirala na njegov poljubac sa seksi glumicom Halle. Naime, Michelle mu je bila i pratnja na dodjelu, no čini se kako je sve dobro prošlo jer im je veza još nakon toga potrajala.

Brody je ljubio manekenku Elsu Pataky od 2006. do 2009. koja je godinu dana nakon njihova prekida ušla u brak s jednim od najseksi glumaca na svijetu, Chrisom Hemsworthom. Svojedobno su strani mediji pisali da je Adrien kupio Elsi za 31. rođendan 2007. godine farmu iz 19. stoljeća u New Yorku koju je dao preurediti tako da izgleda kao dvorac. Par je skupa živio tamo, no njihova ljubav nije potrajala.

Izlazio je i s ruskom manekenkom Larom Lieto, ali s njom se u javnosti nije pojavio od travnja prošle godine, a u vezi su bili od 2013. godine nakon što su se upoznali na Filmskom festivalu u Cannesu.