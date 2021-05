Hvaljeni redatelj Timur Bekmambetov, redatelj filmova Wanted, Ben-Hur te producent Hardcore Henryja, predstavlja napeti triler o novinarki na tajnom zadatku kojoj je cilj razotkriti aktivnosti Islamske Države na društvenim mrežama. Posebno proces regrutacije i radikalizacije mladih žena.

Film Profil je novi i mučan dodatak brzorastućem pod žanru filmova koji se u cijelosti odvijaju u virtualnom prostoru odnosno u prostoru računalnog monitora. Iako se radi o drugačijem filmu nitko ga neće zamijeniti za dokumentarni film. Profile je jedan od prvih filmova koji je prepoznao da je internet već dovoljno zastrašujuće mjesto; da se bauk ne mora skrivati pod krevetom ili u ormaru.



Dodatnu vrijednost i vjerodostojnost filmu daje činjenica da je film u potpunosti rađen prema istinitom događaju.



Timur Bekmambetov je Kazakstansko-Ruski redatelj poznat po vampirskoj franšizi Nochnoy dozor i Dnevnoy dozor. Rođen je 1961. u Sovjetskom Savezu. S 18 godina pohađa fakultet u Moskvi ali više ga privlači umjetnost i film nego fakultet koji ubrzo i napušta.



Od 1989. snima televizijske reklame a u 1992. snima svoj prvi film no veći uspjeh čeka do 2004. godine kada snima Nochnoy dozor koji postaje internacionalni hit i 2006. dobiva nastavak.



2005. se seli u Hollywood gdje snima filmove Wanted, 9 i The Red Star.



Timur Bekmambetov etablirao se kao majstor napetog narativa koji često gledatelje iznenadi promjenom tempa i neobičnim preokretima u radnji.

Britanska novinarka na tajnom zadatku infiltrira se u regrutacijski kanal Islamske Države putem kojeg se radikalizira i regrutira veliki broj žena iz cijele Europe. Održava svakodnevni kontakt s jednim od regrutera Islamske Države. Iako se dobro pripremila i poznaje sve taktike i procedure regrutiranja i radikalizacije, kroz svakodnevnu komunikaciju, sve joj je teže razlikovati što je istina a što samo taktika. Cilj regrutera je navesti mlade i naivne djevojke da se zaljube u njega i pobjegnu iz matične zemlje. Toliko su uspješni da i iskusnu novinarku stavljaju pred ozbiljan izazov.

U kinima od 03.06.2021.

GLUMCI: Valene Kane, Shazad Latif, Christine Adams, Amir Rahimzadeh

REDATELJ: Timur Bekmambetov

SCENARIJ: Britt Poulton

PRODUCENT: Timur Bekmambetov

IZVRŠNI PRODUCENT: Adam Sidman

ŽANR: Triler

DISTRIBUCIJA: Editus d.o.o.