Pravila nagradnog natječaja

Članak 1.

Nova TV d.d., Buzinski krči, 10000 Zagreb, OIB 75399377119 (u daljnjem tekstu: Priređivač) u čijem su web stranice dnevnik.hr, organizira nagradni natječaj u suradnji s klijentom SPAR HRVATSKA za posjetitelje web stranice dnevnik.hr

Članak 2.

Nagradni natječaj počinje od 01.10.2024. i traje do 13.10. 2024. godine.

Pet najkretivnijih čitatelja/ica nagrađujemo s pet škola u kojima testiraju talente:

• Škola plesa - B Residence plesni klub Zagreb

• Škola glume – 4SOBE by Daria Lorenci Flatz

• Škola bubnjeva – by Branko Perković

• Škola žongliranja – Mak Teatar

• Škola iluzionista – Mak Teatar

Čitatelj/čitateljica s najkreativnijim odgovorom na pitanje “Zašto baš ja zaslužujem isprobati talent škole koju sam odabrao/odabrala?” mogu osvojiti jedan bespalatan sat škole koju su odabrali kroz upitnik koji se nalazi na stranici https://isprobajmojtalent.dnevnik.hr/.

Članak 3.

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe, starije od 18 godina, koji prihvaćaju ova pravila (u daljnjem tekstu Sudionici). Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju, Sudionici su suglasni da Priređivač može bez naknade koristiti sadržaj komentara koje su sudionici ostavili putem web stranice dnevnik.hr.

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju Sudionici su suglasni da se na web stranici dnevnik.hr stranici objavi njihovo ime i prezime te vidi to što su napisali kao odgovor na kreativno pitanje.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju svi punoljetni Sudionici koji u razdoblju od 01.10. .2024. do 13.10.2024. na web stranici dnevnik.hr odgovore na kreativno pitanje i ostave svoje podatke. Sudionici imaju vremena prijaviti se na nagradni natječaj do 13.10.2024. do ponoći, svi odgovori koji se napišu nakon ponoći neće se uvažavati. Nakon završenog roka, odabrat će se pet najkreativnijih odgovora/dobitnika.

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju Sudionici su suglasni da podaci osobnog karaktera koje su dostavili Priređivaču uđu u bazu Nagradnog natječaja Priređivača, te da će nakon 31.12.2024. godine biti uništeni.

Članak 5.

Svaki Sudionik može poslati neograničen broj komentara/odgovora. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju Sudionici su suglasni da Priređivač može koristiti bez naknade i objaviti njihove osobne podatke: ime i prezime te sadržaj komentara koji su dostavili Priređivaču prilikom prijave na Nagradni natječaj. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju Sudionici su Suglasni da priređivač ove osobne podatke može koristiti bez naknade i objaviti u promotivne svrhe na internetu.

Priređivač zadržava pravo da pristigle komentare koji ne odgovaraju uvjetima navedenim u članku 4. ne objavi.

Članak 6.

Ukoliko u bilo kojem trenutku Sudionik želi prekinuti svoje sudjelovanje u Nagradnom natječaju, može to učiniti na način da pošalje svoje podatke i zatraži izuzeće iz nagradnog natječaja na mail online.sales@novatv.hr.

Članak 7.

Priređivač prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke (ime i prezime, adresa, telefon) radi sudjelovanja u natječaju, uključujući radi kontaktiranja natjecatelja u svrhu provedbe natječaja i uključujući radi korištenja podataka o natjecatelju-pobjedniku u sredstvima javnog informiranja (objava podataka o dobitnicima nagrada, objava slikovnih i audio materijala o predaji nagrada i slično).

Prikupljeni osobni podaci ne dostavljaju se trećim osobama i ne izvoze se izvan Europske Unije.

Prikupljeni osobni podaci pohranjuju se na vrijeme potrebno za ispunjenje svrhe prikupljanja.

Osobni podaci se prikupljaju na dobrovoljnoj osnovi i obrađuju automatskom obradom, kojoj možete prigovoriti.

31.12.2024. godine briše se baza podataka s osobnim podacima sudionika natječaja.

Sudionik ima pravo u svakom trenutku odustati od dane suglasnosti, dostavom odgovarajućeg zahtjeva na kontakt adresu privatnost@novatv.hr (navedeno ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja suglasnosti). U tom slučaju Sudionik se isključuje iz daljnjeg natjecanja i gubi pravo na dodijeljene nagrade jer mu uručenje istih više neće biti moguće.

NOVA TV d.d. poštuje i prava Sudionika na pristup, ispravak i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka. Navedena prava Sudionici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva NOVOJ TV d.d. i/ili Službeniku za zaštitu osobnih podataka na kontakt adresu e-pošte privatnost@novatv.hr.

Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.

Članak 8.

Svi sudionici natječaja suglasni su s Pravilima sudjelovanja u kreativnom nagradnom natječaju „Isprobaj moj talent“ na portalu dnevnik.hr prema kojima se osobni podaci sudionika koriste samo u svrhe realiziranja natječaja.

U svakom trenutku tijekom trajanja Natječaja Sudionici mogu uskratiti odobrenje za držanje, obradu i procesuiranje njegovih osobnih podataka.

Ukoliko u bilo kojem trenutku Sudionik želi prekinuti svoje sudjelovanje u Natječaju, može to učiniti na način da pošalje e-mail na privatnost@novatv.hr. Priređivač će u zakonskom roku po primitku maila na njega odgovoriti ili, ovisno o sadržaju zahtjeva, izbrisati Sudionika (podatke) i dostavljeni sadržaj iz svoje baze, što ne utječe na zakonitost obrade i korištenje prije povlačenja iz Natječaja.

Članak 9

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju Sudionici preuzimaju odgovornost da su podaci koje su dostavili Priređivaču prilikom prijave na Nagradni natječaj istiniti, da ne dovode u zabludu te da se objavom dostavljenih osobnih podataka neće prekršiti ili ugroziti prava trećih osoba (autora komentara ili osoba koje se eventualno nalaze u komentaru). Priređivač nije ni na koji način odgovoran za sadržaj koji su objavili Sudionici. Za sve podatke i sadržaje koje pojedini Sudionik koristi u prijavi na Nagradni natječaj odgovoran je isključivo Sudionik koji je Priređivaču dostavio podatke i sadržaje. Ukoliko se utvrdi da je sadržaj objavljen u ime pojedinih Sudionika nezakonit ili neprikladan, Priređivač će takav sadržaj odmah po primitku informacije ukloniti i Sudionika koji je prekršio pravila isključiti iz daljnjeg natjecanja.

Članak 10.

Na web stranici dnevnik.hr tijekom trajanja Nagradnog natječaja u svakom će trenutku biti dostupan pregled svih pristiglih odgovora koji odgovaraju uvjetima navedenim u članku 4. ovih Pravila.

Članak 11.

Pobjednici Nagradnog natječaja za svoj komentar bit će nagrađeni od strane Priređivača odabranim nagradama (parvo na besplatan sat odabrane škole talenta).

Članak 12.

Tijek Nagradnog natječaja nadgledati će zaposlenici Priređivača. Komentari neprimjerenog sadržaja neće biti objavljeni.

Članak 13.

Smatra se da su sudjelovanjem u Nagradnom natječaju Sudionici u svakom trenutku upoznati s ovim pravilima te da ih u potpunosti i bezuvjetno prihvaćaju.

Članak 14.

Priređivač zadržava pravo bez prethodne najave promijeniti, modificirati ili nadopuniti pravila Nagradnog natječaja ili Nagradni natječaj u slučaju nepredviđenih ili izmijenjenih okolnosti u potpunosti prekinuti.

Članak 15.

Svaka promjena vezana uz Pravila Nagradnog natječaja biti će objavljena na portalu dnevnik.hr.

O važnim promjenama i dopunama Priređivač može obavijestiti Sudionike i/ili objavljivanjem na web stranici dnevnik.hr.

NOVA TV d.d.