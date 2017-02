Jedno preslatko malo stvorenje upravo izluđuje internetsku publiku jer mnogima nije jasno što se iza tih divnih okica krije, medvjedić ili psić.

Da vas ne zezamo svjedoče i rezultati ankete postavljene na portalu Buzzfeed, u kojoj se 54% sudionika izjasnilo da na fotografiji vidimo štene.

Njih 16% je odgovorilo da su sigurni kako je ipak riječ o medvjediću, dok je daljnih 30% navelo da nemaju pojma što je, ali da im hitno treba jedan takav ljepotan da ga češkaju, maze i paze.

Bolje sreće nisu bili ni u raspravama na ostalim internetskim stranicama i društvenim mrežama, pa vam za kraj možemo istaknuti procjene stručnijih ljudi od nas.

Prema njihovom mišljenju govorimo o mješancu u kojemu je najvjerojatnije ponešto krvi belgijskog špica i(li) pomeranca.

This is Emanuel. He's a h*ckin rare doggo. Dwells in a semi-urban environment. Round features make him extra collectible. 12/10 would so pet pic.twitter.com/k9bzgyVdUT