U Međugorju je snažno odjeknula vijest da je papa Franjo imenovao posebnog izaslanika. Profesor i dekan Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, Mario Vasilj, kaže da je to velika stvar.

"Ne trebamo se mi opterećivati je li to put ka priznanju ili nije. Ja mislim da svaki čovjek, kad prizna u svom srcu da se nešto događa u Međugorju, da je to božja milost, da je Gospa s nama. To je najljepši put ka priznanju", kaže prof. Vasilj.

Njegovo mišljenje dijele i drugi mještani.

"To je veliki dan za cijelu župu i za sve hodočasnike koji dolaze u Međugorje. Mislim da je to prvi korak ka priznanju", smatra i Mika Vasilj iz Međugorja.

"Nama je Međugorje - Međugorje. A oni neka rade što trebaju. Za nas je priznato Međugorje, bez obzira što će se desiti", kaže mještanka Željka.

Provincijalat hercegovačke franjevačke provincije oglasio se priopćenjem u kojem izražavaju dobrodošlicu papinom izaslaniku te potvrđuju potpunu suradnju. No, franjevci danas nisu htjeli pred kamerama o ovoj temi. Ipak, župnik je na misi poručio: "Draga braćo i sestre, ovo je poseban milostan trenutak. Trenutak za veliku radost, ali i veliku odgovornost".

Poljski nadbiskup Henryk Hoser imat će isključivo pastoralnu ulogu. Neće se baviti pitanjem ukazanja.

"Cilj misije je steći dublje razumijevanje pastoralne situacije i posebno potreba vjernika koji dolaze u hodočašće te predložiti moguće buduće pastoralne inicijative", stoji u priopćenju Svete Stolice.

Procjenjuje se da milijun hodočasnika posjeti Međugorje svake godine. A Međugorje očekuje i konačan službeni stav Vatikana koji tek treba biti donesen.

"Izaslanik stiže u Međugorje vjerojatno već idući mjesec, a njegov posao trebao bi biti gotov do ljeta. Što će konkretno raditi još uvijek nije precizirano, jedino se zna da se neće baviti ukazanjima. Zanimljivo je da ova odluka pape Franje dolazi dan nakon što je rekao kako Gospa nije poštarica. Iako su to mnogi prišivali Međugorju, papa to nije rekao. Iz hercegovačke franjevačke provincije danas nisu željeli detaljnije komentirati dolazak izaslanika, no neslužbeno doznajem kako je ovo događaj koji su čekali više od tri desetljeća. Iznimno su sretni, jer je papa ovim pokazao veliku brigu i poštovanje prema svemu onome što se događa u Međugorju. Detaljnije upute za sada još uvijek nisu dobili. Nije poznato ni hoće li se izaslanik baviti pitanjem financija ovdje u Župi Međugorje. Neke procjene Vatikana spominju cifru od 80 milijuna eura zarade ovdje u Međugorju. Vatikanski glasnogovornik je kazao kako dolazak izaslanika nije "protiv" nego "za" Međugorje. Kada će biti poznata konačna odluka o ukazanjima još uvijek se ne zna. Dosjei i svi dokumenti komisije koja se bavi Međugorjem još uvijek se proučavaju. Znamo da je crkva po tim pitanjima vrlo oprezna", izvijestio je iz Međugorja za Dnevnik Nove TV reporter Mario Jurič.

