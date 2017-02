Dvije osobe platile su tvrtki SpaceX američkog milijardera i tech poduzetnika Elona Muska, da ih pošalje na put do Mjeseca i nazad u 2018. godini. Na put bi trebali krenuti u raketi Falcon Heavy, koja je još uvijek netestirana i koja će, u trenutku kad i bude testirana, postati najveća raketa koja se koristi za svemirska istraživanja u svijetu.

Musk je odbio otkriti imena dviju osoba koje su platile za put te otkriti o kakvoj sumi novca je riječ, ali je naglasio da su dotične osobe poznanici i da su vrlo ozbiljni što se tiče puta do Mjeseca i nazad, prenosi Guardian.

Musk je dodao da bi taj put trajao oko tjedan dana, a na njemu bi se letjelica približila površini Mjeseca, bez da sleti na istu te bi se, nakon puta oko Zemljinog satelita, vratila nazad i sletjela na Zemlju. Musk je otkrio kako će to biti i najdalje što je čovjek ikad otišao u svemir, s obzirom na to da bi se letjelica udaljila od Zemlje na između 480.000 i 640.000 kilometara.

Ako SpaceX izvede taj let, to će biti prvo slanje čovjeka do Mjeseca i nazad nakon punih 45 godina te bi, kao što je navedeno, postavio novi rekord u prijeđenom putu, koji zasad drži misija Apollo 13 iz 1970. godine, s prijeđenih 398.400 kilometara.

Musk je ipak dao okvir cijene koju su dvije osobe platile za put na Mjesec, usporedivši cijenu s onom koju NASA plaća ruskoj svemirskoj agenciji Roskozmos za slanje svojih astronauta na Međunarodnu svemirsku postaju. Ta cijena iznosi oko 70 milijuna dolara po astronautu.

Naravno, ako se provede, bit će to i prvi komercijalni let do Mjeseca i nazad u povijesti čovječanstva, a Musk je poručio da postoji interes i mnogih drugih za isti let te da očekuje još takvih letova u budućnosti.