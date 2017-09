Jedna osoba je ubijena i nekoliko ih je ozlijeđeno nakon što je naoružani muškarac počeo pucati u crkvi u američkoj saveznoj državi Tennessee. Napadača, koji se tijekom borbe vlastitim pištoljem upucao u prsa, je usred napada zaustavio vratar crkve.

Policija je vratara, koji je zaustavio maskiranog muškarca koji je usmrtio jednu te ozlijedio nekoliko osoba, nazvala "iznimnog hrabrim", izvještava BBC.

Policija iz Nashville, grada u američkoj saveznoj državi Tennessee, potvrdila je da je napadač 25 godina star Emanuel Kidega Samson, pored čijeg je auta nađeno mrtvo tijelo 39-godišnje Melanie Smith.

Policija je dodala da se napadač tijekom borbe s vratarom "vjerojatno slučajno" upucao u prsa, te da je nakon liječenja pušten iz bolnice, te odveden u zatvor.

BREAKING: Alleged church shooter Emanuel Kidega Samson is being transported to jail. pic.twitter.com/Hdhzt5dkh4