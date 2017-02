Desetak je osoba ozlijeđeno na karnevalskoj paradi u gradu Gulf Shores u Alabami kad se vozač automobila zabio u povorku.

Prema pisanju lokalnih medija, ozlijeđeno je 11 ljudi, od kojih je troje u kritičnom stanju. Vozilo je navodno sudjelovalo u povorci.

Među ozlijeđenima su i članovi srednjoškolskog orkestra. Karnevalska je povorka odmah otkazana.

Podsjetimo, proteklog se vikenda na paradi istog imena u New Orleansu pijani vozač kamioneta zaletio u veću skupinu ljudi i ozlijedio njih najmanje 28, javlja Fox News.

#Breaking News - Vehicle strikes several people during Mardi Gras Parade in Alabama. pic.twitter.com/BCbvf3OcA0