Poznati haker Kevin Mitnick objasni je zašto je Trumpovo tvitanje putem Android telefona opasno.

Predsjednik SAD-a Donald Trump poznat je po učestalom korištenju Twittera na kojem svakodnevno objavljuje nove poruke. Ako je vjerovati članku u New York Timesu, Trump se pritom koristi starim Android pametnim telefonom, što bi, smatraju stručnjaci, mogao predstavljati veliki sigurnosni rizik.

Kevin Mitnick, poznati haker i autor knjige "Umijeće nevidljivosti" u videu kojeg je objavio Business Insider objasnio je zašto bi Trumpovo tvitanje moglo predstavljati sigurnosni rizik.

"Ako za povjerljivu komunikaciju koristi stari Android telefon, to je prilično glupo. Ako haker ima dovoljno vremena i novaca, vrlo lako može provaliti u telefon i špijunirati vašu komunikaciju. Hakeri bez problema instalirati štetan softver u mobitel i tako dobiti pristup svim podacima u njemu, kaže Mitnick.

Ističe kako je puno teže provaliti u Appleove telefone.

A hacker explains why Trump using his old Android phone for Twitter could be a huge security threat pic.twitter.com/dznvT67Qqh