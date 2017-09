Policija istražuje smrt mlade žene koja je pronađena u zamrzivaču hotela u Chicagu.

Devetnaestogodišnja Kenneka Jenkins posljednji je put viđena prošle subote na proslavi u sobi hotela Crown Plaza u Chicagu. Njezina obitelj prijavila je nestanak dan kasnije, a tijelo nesretne djevojke pronađeno je u walk-in zamrzivaču u hotelu u nedjelju. Rezultati obdukcije još nisu poznati.



Nadzorne kamere iz unutrašnjosti hotela snimile su kako Kenneka tumara hotelskim hodnicima u subotu rano ujutro. Prve snimke nešto iza jedan sat poslije ponoći pokazuju da je bila u društvu s nepoznatim ljudima, no dva sata kasnije izlazi iz dizala i tetura, pretpostavlja se pod utjecajem opijata, pridržavajući se za zid. Nekoliko puta je skoro pala no uspjela je ostati na nogama. Posljednjih nekoliko kadrova s nadzornih kamera prikazuju djevojku kako je ušla u hotelsku kuhinju, u kojoj nije bilo nikog drugog. To je bilo u 3.30 sati. Njezino tijelo kasnije je pronađeno u zamrzivaču.



Obitelj je sumnjičava oko nesretnog događaja jer se na snimkama ne vidi da je sama ušla u zamrzivač. Andrew Holmes, koji zastupa njezinu obitelj, rekao je da žele znati je li ju netko prisilio da uđe u njega.



Obitelj odgovornost prebacuje i na hotel.



"Nazvali smo ih u nedjelju ujutro da pregledaju nadzorne kamere. Nisu. Nisu je ni tražili. Nisu napravili ništa dok je dezorijentirana 19-godišnjakinja sjedila u njihovom zamrzivaču", izjavio je odvjetnik obitelji a prenosi CNN.