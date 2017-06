Noćas se u Londonu dogodio dvostruki napad, a Sky News, pozivajući se na Scotland Yard, prenosi da je riječ o terorističkom napadu. Ovu informaciju policija nije potvrdila. Policija je u potrazi za tri osumnjičenika, rekao je reporter BBC-a koji se nalazi na mjestu nesreće.

0:52 - Policajci koji na Londonskom mostu provode očevid potvrdili su da je ubijeno više osoba.



0:51 - Policija je nakon intervencije na Borough Marketu potvrdila da ima ljudi koje su napadači uboli nožem. Njihovo stanje još uvijek je nepoznato.

0:46 - Policija trenutačno intervenira na području Voxhalla, gdje se navodno dogodio treći incident.

0:39 - Britanska premijerka Theresa May u "kontaktu je sa službenicima". O napadu je obaviješten i američki predsjednik Donald Trump.

0:33 - Jedan svjedok rekao je novinaru Timesa da je vidio kako policajci pucaju u kafić koji se nalazi u Borough Marketu u blizini Londonskog mosta.

0:30 - Anonimni izvori novinarima Sky Newsa rekli su da Scotland Yard ovaj incident tretira kao teroristički napad.

0:23 - Reporter BBC-a javlja s mjesta događaja da policija traga za tri osumnjičenika. Međutim, tu informaciju policija nije potvrdila.

0:16 - Naoružana policija ušla je u restoran u blizini Londonskog mosta i rekla gostima da se sagnu.

London bridge bar now. Police everywhere pic.twitter.com/0gWH9jhgdX

00:08 - Svjedoci su novinarima Reutersa rekli da su vidjeli troje ljudi čiji su grkljani prerezani.

Iako su u ovom trenutku detalji još uvijek nepoznati, jasno je kako se radi o značajnom incidentu. Prema nekim svjedocima, prenosi BBC, nakon što je kombi pregazio 6 do 7 ljudi, došlo je do napada nožem. Jedan svjedok rekao je novinarima Sky Newsa da je na Londonskom mostu čuo pucnjavu prije nego što je došla policija.

Reporterka BBC-a koja se nalazi na mjestu događaja izvještava da je policija uhitila jednu mušku osobu, no nije poznato je li uhićena osoba povezan s napadom.

Policija je most zatvorila, a desetak policijskih automobila na putu je prema mjestu incidenta. Na spomenutom mostu nalaze se i pripadnici specijalne policije. Na južnoj strani mosta pruža se pomoć desecima ljudi.

London Bridge. Seems clearer now this is aftermath of terrorist attack. Possibly ongoing. pic.twitter.com/ljBlzxPmSL