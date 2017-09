Južna Koreja i SAD oštro su osudile najnoviji nuklearni test Sjeverne Koreje.

Nije trebalo dugo čekati na reakciju SAD-a nakon što je Sjeverna Koreja izvršila šesti nuklearni test, tijekom kojeg je, kako tvrdi, uspješno testirala hidrogensku bombu.

Predsjednik SAD-a Donald Trump na Twitteru je napisao:

"Sjeverna Koreja provela je veliki nuklearni test. Njihove riječi i djela i dalje su neprijateljska i opasna za SAD", poručio je Trump.

North Korea has conducted a major Nuclear Test. Their words and actions continue to be very hostile and dangerous to the United States.....